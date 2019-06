Critican atribuciones de Ebrard sobre Guardia Nacional

Ciudad de México.- El senador panista Damián Zepeda cuestionó las atribuciones que de facto asumirá el canciller Marcelo Ebrard con el manejo de la Guardia Nacional para contener los flujos migratorios de centroamericanos.

En el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando se aprobaba la comparecencia del canciller, el legislador sonorense aseguró que Ebrard no es el responsable de la Guardia.

"Por más que el presidente le esté dando ese lugar, no, no es el jefe de la Guardia Nacional, y no es el jefe de Migración, es el Secretario de Relaciones Exteriores. Creo que tendrá conocimiento del tema, pero seguramente en cuestionamientos ya muy específicos qué lástima si la respuesta es 'que no soy el responsable...'"

Zepeda reclamaba la comparecencia del responsable de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración e, incluso, a los Secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública.

"La institución que se está utilizando para hacer un muro humano es la Guardia Nacional, y nos parece que debería estar presente el responsable de a Guardia Nacional, que hasta donde la última vez que revisamos es la Secretaría de Seguridad pública, aunque parece que no", ironizó.