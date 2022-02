Critican desprecio de autoridades a la ley ya establecida en México

Para el especialista, más allá de crear nuevos libros constitucionales, la verdadera deuda de los gobiernos mexicanos es, desde hace algo más de un siglo, cumplir lo que se establece en los 136 artículos de la Carta Magna. El especialista compartió que a la ciudadanía le tiene sin cuidado una nueva Constitución y al final de cuentas, mientras no se cumplan los principios establecidos en ella, como los de desarrollo sustentable, acceso a servicios públicos o acceso a la justicia, no se genera un bienestar.

Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, doctor en derecho por la Universidad Panamericana, señaló que la Constitución ha sido capturada por intereses políticos desde hace unos 40 años para llevar a cabo reformas contextuales que tienen que ver con quien está gobernando en el momento. “Por eso luego no permean o no son permanentes; el documento ha sido remachado tantas veces que incluso hay aspectos que se contraponen”, señala.

Lorena Caro Reportera de Investigación

