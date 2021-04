Critican diputados de Sinaloa parcialidad del INE en retiro de candidaturas de Morena

Culiacán, Sinaloa.- Los diputados del grupo parlamentario de Morena condenaron las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que decidió sancionar con multas excesivas y el retiro de las candidaturas para Gobernador en los estados de Michoacán y Guerrero en perjuicio de morena, por no comprobar gastos de precampañas que no existieron.

La diputada morenista Graciela Grijalva expuso que las transformaciones profundas como es la Cuarta Transformación que está en marcha, es que las instituciones creadas en el periodo desplazado chocan con las acciones transformadoras intentando proteger los viejos intereses creados por los representantes del modelo neoliberal y sus partidos PRI, PAN y PRD, derrotados en la elección histórica del 2018.

“Argumentan que no comprobaron gastos de una precampaña que no existió, un monto de 19,872 pesos gastados por Félix Salgado, y que esto, es gravísimo, y por tanto, se multa con 6.5 millones de pesos a morena, al tiempo que le cancelan la candidatura a gobernador por el estado de guerrero. Esto a pesar de que en su resolución, la sala superior del Tribunal Electoral, les advirtió que la sanción era exagerada, excesiva para el tamaño de la falta.El caso de Raúl Morón en Michoacán, el monto no comprobado en la precampaña fue de 11,726 pesos, la sanción fue la misma, en multa y la cancelación de la candidatura”, criticó la legisladora.

Consideró que, en los procesos electorales de 2000, 2006 y 2012, ha habido atracos históricos en las elecciones y al erario.

“Ahí están Los 1500 millones de pesos transferidos desde el sindicato de PEMEX a la campaña del entonces candidato priista a la presidencia de la república, Francisco Labastida Ochoa, que quedaron en una simple multa al PRI; o los cientos de millones de pesos ilegalmente introducidos a la campaña del panista Vicente Fox ese mismo año, por la fundación “los amigos de Fox”, una mini multa y fue todo. Las famosas tarjetas de Monex que transfirieron miles de millones de pesos a la campaña de Enrique Peña nieto, o las probadas inversiones de Odebrech a la campaña de Peña Nieto el mismo año, que ahora tiene preso a Emilio Lozoya, todas sin consecuencias”, criticó la morenista.

“Ahora el INE dice son ventajas indebidas en el proceso electoral de estos estados. No podemos aceptar esta parcialidad insultante, en morena, estamos convencidos que las razones no son jurídicas ni en aras de la justicia, el INE ha tomado partido por el PRIAN, y nosotros reiteramos, dentro del marco de las leyes mexicanas que iremos e insistiremos hasta el cansancio o el agotamiento, en defensa de un modelo de bienestar y de un modelo democrático que haga justicia a las mayorías”, concluyó la morenista.

Horacio Lora Oliva, manifestó que los grupos de poder de facto, están tomando medidas en contra del movimiento trasformador que amenaza sus intereses, y consideró que por ello los consejeros del Instituto Nacional Electoral de manera burda y con claras intenciones políticas recargaron todo el peso de su poder en estas decisiones que no corresponden a las faltas cometidas.

“Quienes saben de derecho, saben que las sanciones tienen una proporcionalidad, si por 18 mil pesos en uno de los casos y 11 mil en el otro, toman la decisión de retirar candidaturas y multar con cantidades millonarias a morena, ¿Entonces que sanción corresponde a las 13 veces que rebasó el tope de gastos de campaña Enrique Peña Nieto? ¿O lo que gastaron con la campaña negra en la elección de Felipe Calderón?”, se cuestionó el legislador, “Yo respeto la posición política que los consejeros del INE quieran adoptar, que se afilien a un partido, pero que no utilicen al órgano garante de la democracia para hacer política”, concluyó.

El morenista José Antonio Crespo participó en la discusión, y criticó los altos salarios de los consejeros del INE, junto a los de sus colaboradores y asesores, calificándolo como un órgano caro e ineficiente. Francisco Abelló también de morena, resaltó que las instituciones no son los edificios ni las paredes, sino las personas que las conducen; y acusó que el INE se está extralimitando en su competencia.