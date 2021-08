Critican falta de certidumbre en salud para regreso a clases en México

México.- Las clases presenciales se continúan anunciado para este 30 de agosto con bombo y platillo por el Gobierno federal y algunos estados, incluidos Sinaloa, en medio de una tercera ola de contagios de covid-19 y la variante Delta en México.

Sin embargo, especialistas en salud y educación consideran que la estrategia que se conoce hasta ahora para evitar los contagios en las aulas, son únicamente pequeños panfletos de recomendaciones y no de normatividad técnica dura sobre la respuesta que tendrán las autoridades ante las necesidades de pandemia.

Explicaron que no se habla de la posible aplicación de test en profesores y alumnos, de los seguimientos de los casos o de la colocación de medidores de aire, entre otros. Por lo anterior, consideran que regresar a las clases como se conocía la educación prepandemia podría ser un desastre.

Pablo Hernández Cerritos, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana especialista en educación, apuntó en entrevista para Debate que es muy riesgoso establecer escenarios generales y de acuerdo con la situación de cada escuela. Respecto a los padres de familia “tiene que ver si quieren correr o no el riesgo”, dijo por su parte Xavier Tello, analista en políticas de salud. Ambos coincidieron en que no se trata de no regresar a clases, sino de regresar con las condiciones que den certidumbre a los menores.

La Secretaría de Educación a nivel nacional propuso 10 estrategias para el regreso a clases, entre las que destaca una carta de corresponsabilidad que deberán firmar los padres de familia si deciden enviar a sus hijos a las aulas. En tanto, el presidente Andrés Manuel ha insistido al respecto: “Tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida… tenemos que enfrentar las adversidades”.

Una ocurrencia más

Xavier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, señaló en entrevista para Debate que son comprensibles los argumentos sobre el regreso a clases, la petición de los maestros o las organizaciones que comparten testimonios de los niños que quieren regresar a las aulas, o incluso señalar que los menores pasan más tiempo en los videojuegos.

Sin embargo, consideró que si este fuera el caso, que si esto fuera realmente la preocupación de la autoridad, el día de hoy las escuelas de México y todo el sector educativo estaría mejor preparado y no con una fila de pendientes que son los que ahora se tienen que valorar para concretar este regreso.

“Si hacemos una lista de todo lo que necesitamos, nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas, primero que nada, cuáles son las condiciones físicas, arquitectónicas que pueden tener los salones de clases para asegurar a los chicos y jóvenes, ¿tienen una ventilación adecuada?, ya vimos que en un salón de 7 x 8 metros no estén metidos 50 alumnos”, ejemplificó.

En cambio, dijo que lo único que se tiene son pequeños panfletos de recomendaciones, no de normatividad técnica dura sobre lo que deberían de hacer.

Señaló que todos los días se hace público sobre los trabajos de limpieza en las escuelas, lo que revela que durante todos estos meses no se estuvieron limpiando, además de que opinó como médico, que no se trata de sanitizar, sino de ventilar, mantener la distancia adecuada, de poner monitores de CO2, del uso de cubrebocas, etc. “Hay muchas cosas que no quedan para nada claras y que te dicen que sencillamente no se ha hecho bien un trabajo profundo, se está respondiendo nada más a una ocurrencia más”, opinó.

Fue enfático al destacar que el regreso a clases presenciales sí debe darse, pero con las condiciones adecuadas. “Si el argumento va a ser que no nos vamos a esperar a esas condiciones o que nunca va a ser posible, entonces sí tenemos un problema muy serio, porque lo que estamos haciendo es mandarlos a algo incierto”, reafirmó.

Analizar por escuela

Pablo Hernández Cerritos, profesor investigador de la UAM especialista en educación, indicó en entrevista para Debate que en este regreso a clases es muy riesgoso establecer escenarios generales y se deberían de adecuar todos los protocolos y las medidas posibles de acuerdo con cada contexto y cada situación escolar. Mencionó que será importante, además de planificar, involucrar a los diferentes actores dentro de la comunidad para que generen comités o grupos de trabajo para que se pueda dar un regreso a clases escalonado, pero también se debe dar monitoreo sobre este regreso y evaluarlo.

El especialista señaló que hay consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Por un lado, ante esta etapa de mayor contagio, consideró que el Gobierno debe de establecer medidas sanitarias, políticas que den un marco muy importante a todas las regiones del país, y por el otro, se debe de tomar en cuenta la variante de covid-19, delta, que enfatizó es mucho más peligrosa en cuanto a los contagios, la velocidad y la reproducción del virus.

“Tomando en consideración esos aspectos, creo que hay afectaciones importantes en el sector educativo, rezago escolar, la socialización; sin embargo, estamos en una situación evidente también del cuidado de la salud. Creo que es muy riesgoso establecer escenarios muy generales, tenemos que adecuar todos los protocolos y todas las medidas posibles de acuerdo con cada contexto y cada situación escolar”, señaló.

¿Y la prevención?

Xavier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, agregó en entrevista para Debate que tampoco se ha hablado de las medidas preventivas. Detalló que lo que el Gobierno no dice, es si van a hacer pruebas covid-19 a los niños, a sus parientes y cada cuánto; tampoco si va a haber pruebas obligatorias para los profesores y qué van a hacer con los resultados de esa prueba, qué van a hacer si un niño da positivo, “¿ya está el plan de contingencia escrito y validado para saber qué va a suceder cuando exista un caso?”, cuestionó.

Sobre la participación de los padres de familia en la limpieza de las escuelas, el analista en políticas de salud cuestionó el trabajo de los empleados de limpieza que la SEP tiene para cada escuela y criticó que en este momento se aplique el modelo de participación comunitaria de los padres de familia. “Los padres de familia tienen que ir a pintar, a destapar caños, que no tiene que ver con la pandemia, sino con el raquitismo que tiene el sistema educativo, la falta de presupuestos”, apuntó.

Insistió que lo que se debería estar discutiendo es si alguien ya compró ventiladores para los salones de clases, si hay filtros de aire, sin van a tener medidores de CO2 o cuántas cajas de cubrebocas les van a dar a los niños pobres, porque los cubrebocas de tela o pañoletas que también ha propuesto la SEP, no tienen el mismo efecto, según dijo el médico.

En la última semana, los casos de covid-19 superaron niveles históricos en México, por encima de los 24 mil nuevos contagios. Xavier Tello consideró que los casos están incrementándose y la variante delta está teniendo una predilección normal, porque así es la mutación, para la gente que no está vacunada.

Detalló que se está viendo de forma particular un incremento en los contagios para las poblaciones jóvenes. “Tenemos una población de niños y de jóvenes que poco a poco se va a ir contagiando y que posiblemente, si están reunidos, vamos a ver un disparo muy alto de contagios. Si a eso le sumamos que ya podría estar siendo vacunada porque está autorizada la vacuna de Pfizer de 12 a 17 años, pero no quieren vacunarla porque no es el plan y no quieren meterse en ese embrollo, prácticamente los estamos mandando sin mayores armas”, aseveró.

Clases a distancia

Para el profesor investigador de la UAM, Pablo Hernández Cerritos, un aspecto muy importante para que los estudiantes se interesen, se involucren y pongan atención a las clases a distancia si así lo determinan sus padres, es que el profesor implemente nuevas estrategias, que se basen en evidencias científicas, como involucrarlos en aspectos de actividad, a pesar de la distancia, que los alumnos adquieran un papel activo, protagónico.

“Debemos de dosificar mucho mejor las clases, es decir, no darlas todas en formato corrido, tenemos que dar pauta, ir dosificando adecuadamente y de manera intermedia, ir realizando actividades lúdicas donde el estudiante realmente se active físicamente y también motivarlo a nivel emocional, realizando actividades de socialización a pesar de estar en videoconferencia, por ejemplo”.

Consideró que el rol de los padres de familia parte del acompañamiento, sobre todo en los más pequeños, cuando no tienen todavía la autonomía o la madurez para adquirir una responsabilidad y disciplina en actividades y tareas.

Para entender...

Medidores de aire en las aulas

Los medidores de CO2 sirven para calcular el contenido de dióxido de carbono en el aire. El dióxido de carbono se produce por la combustión del petróleo o del carbón. El cuerpo humano está constituido de tal manera que produce dióxido de carbono en los procesos metabólicos y se elimina a través de los pulmones. Con el covid-19, la ventilación es necesaria para no concentrar CO2 y a su vez generar posibles contagios.

De acuerdo con empresas online de venta de medidores de C02, según el modelo de medidor de CO2, sensor de CO2 o sistema de alarma de CO2, recibirá una notificación visual y/o acústica cuando se detecta concentraciones críticas de CO2. En algunos modelos también se pueden ajustar los valores de alarma para activar un relevo. Algunos de los modelos también cuentan con una función de autocalibración para calibrar el medidor fácilmente. En Argentina, las escuelas que han regresado paulatinamente a clases presenciales, deben contar de forma obligatoria con estos medidores. El dióxido de carbono no es tóxico, pero nos puede causar dificultad en la absorción del oxígeno y en la concentración, dolores de cabeza y fatiga.