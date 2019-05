Critican que Cienfuegos no exigió apoyos a EPN 

Nuevo León.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador sí dará apoyos para la Línea 3 del Metro, Ramiro González cuestionó ayer el que Francisco Cienfuegos le demande recursos para ese sistema de transporte, cuando no lo hizo así con los priistas Enrique Peña Nieto y Rodrigo Medina.

El líder de Morena en el Congreso local dijo que su homólogo del PRI debió exigirle al ex Gobernador Medina, que concluyera la obra, y al ex Presidente Peña, que diera los recursos que ofreció en campaña para ésta y que nunca dio.

El jueves, Cienfuegos y el líder de la fracción del PAN, Carlos de la Fuente, pugnaron porque el Gobierno estatal aprovechara la visita de ayer de López Obrador para conseguir los recursos necesarios para que la Línea 3 del Metro opere ya.

"Me parece raro que si es un proyecto que empezó Rodrigo Medina y que fue una promesa de campaña del ex Presidente Peña Nieto, nunca mandó un sólo peso para la Línea 3 del Metro y que, a pesar que era Diputado y luego Alcalde, nunca hubo una exigencia del Diputado Cienfuegos a Peña, por qué no le exigió los recursos a él, por qué no lo hizo en su momento", expresó.

Rieles de la linea del Metro. Foto: Reforma

Vigilarán adquisición de financiamiento

Representantes de organismos ciudadanos y Diputados locales advirtieron ayer que estarán vigilantes de las licitaciones que se hagan para la adquisición de los vagones de la Línea 3 del Metro.

El representante de Redes Quinto Poder, Juan Manuel Ramos señaló que es importante que la inversión de recursos se haga al mejor producto en cuanto precio y calidad.

Ayer Banobras liberó por al Gobierno del Estado los compromisos adquiridos por la pasada Administración estatal para el financiamiento de los vagones de la Línea 3 del Metro, lo que permitirá su compra directa a través de créditos.