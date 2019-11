Critican reelección de Graue en la Rectoría de la UNAM 

Cd. de México, México.-Alumnos de diversos planteles criticaron el proceso mediante el cual Enrique Graue fue reelecto para otro cuatrienio frente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Arisbeth Reséndiz, consejera de la Central de Estudiantes Universitarios (CEU), de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán indicó que el método utilizado no fue democrático.

Refirió que alumnos se expresan insatisfechos con el trabajo de Graue y prueba de ello, dijo, es que el campus al que pertenece lleva dos semanas en paro de labores en inconformidad con la atención al acoso y violencia de género.Ella, miembro del Consejo Universitario y de la Comisión de seguridad, apuntó que éste es un gran pendiente que arrastra el de profesión oftalmológo, que señaló, será exigido en el período 2019-2023.



"Consideramos que el trabajo que ha hecho pues ha sido un trabajo insuficiente, no garantizando la seguridad de ningún miembro de la comunidad. Ha demostrado la incapacidad que tiene para salvaguardar la integridad de cada uno de sus estudiantes", consideró.



"Ninguno de los cuatro postulados para nosotros cumple con las expectativas de un proyecto democratizador hablando de retomar el proyecto de Pablo González Casanova, que para nosotros es el mejor Rector que se ha tenido en la historia de la UNAM.



"Respecto a la reelección de Graue, nosotros consideramos que sigue siendo pues de una manera anti democrática su reelección, no estamos de acuerdo. Nosotros los llamamos 15 vacas sagradas, que toman la decisión importante. Somos 356 mil estudiantes y 41 mil académicos, 27 mil trabajadores y solamente se queda la elección en 15 personas", agregó.



En tanto, Daniel Díaz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, refirió que pese a que su directora, Angélica Cuéllar compitió, los estudiantes no estuvieron de acuerdo con su postulación y desempeño.



"Hay mucha discriminación hacia los estudiantes que alzan la voz para pedir un cambio, incluso represión y es realmente triste que se tome la bandera de feminista, cuando se permiten violaciones a los derechos de las compañeras", expuso.



"Sí sonaba muy bonito el tener una primera rectora en la UNAM, pese a que no estuviéramos de acuerdo con el perfil de Cuéllar, ahora imagina la desilusión de saber que quien no ha sabido dar paz y seguridad en la UNAM siga en el cargo", añadió.



Asimismo, una maestra de la FES Acatlán, que pidió omitir su nombre, refirió que entre académicos también existe desilusión por el proceso con el que Graue fue reelecto.



"Cada vez se ve más lejano el que en la UNAM vuelva a haber un Rector que apoye, entienda y marche junto con sus alumnos como sucedía antes. Eso quedó en el pasado, sólo unos cuantos proponen y unos cuantos disponen", señaló.



"Vimos que en su mensaje la Junta dice que se tomó en cuenta el acercamiento a la comunidad y cómo resolví conflictos. Déjeme decirle que hay movilizaciones, hay hartazgo e incluso los maestros se organizan porque no hay respuestas hacia las paupérrimas condiciones en que damos clases en ésta la máxima casa de estudios".