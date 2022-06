¿Cuál es mi vínculo con narco? No soy Felipe Calderón: AMLO

Ciudad de México.- Ante señalamientos de que tiene vínculos con el narcotráfico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no es como Felipe Calderón.

Ayer, el senador estadounidense Marco Rubio celebró que AMLO no acudiera a la Cumbre de las Américas, acusándolo de entregar partes del territorio mexicano a cárteles, además de ser un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela.

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él", dijo el Mandatario en conferencia de prensa.

El Presidente Andrés Manuel arremetió contra los republicanos Rubio y Ted Cruz, a quienes acusó de recibir dinero de los fabricantes de armas, así como contra el demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta de Estados Unidos.

En conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño exigió a los senadores presentar pruebas.

"Yo no sé, es que no los identifico bien, pero no sólo es ese, son tres, es este señor Rubio, del Partido Republicano y Ted Cruz también pero todavía Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México".

"Yo le digo a los dos que presenten pruebas, porque yo si tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo. Porque yo si tengo pruebas de que él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas".

El Jefe del Ejecutivo acusó al senador Menéndez de "prácticamente" amenazar de no votar las iniciativas del Presidente Joe Biden si se invitaba a todos los países a la Cumbre de las Américas.

"Y como ya sabemos, en una sesión muy compleja, son 50 senadores republicanos y 50 demócratas y si este senador se inconforma por la invitación que se haga a todos los pueblos de América, pues entonces gana el Senado el Partido Republicano", agregó.

Una nación, dijo López Obrador, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos.