¿Cuáles son las transas?, dice AMLO sobre Manuel Bartlett

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador cuestionó los señalamientos contra el director de la CFE, Manuel Bartlett, y llamó a probar cualquier ilícito del que se le acusa.

Esto luego que ayer fuera exonerado por la Secretaria de la Función Pública de enriquecimiento oculto y conflicto de interés.

Pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros el señor es director de la CFE, a ver ¿ahí cuáles son las transas? los contratos entregados como se hacía antes, por influencia, ahora, lo que hizo antes bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta Administración y eso es lo que se resolvió

Dijo el Presidente durante su conferencia mañanera.

"Además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede solo acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé, siempre, nunca me presentaron una denuncia por calumnia".

El Mandatario reiteró que en su Gobierno no se permitirán funcionarios corruptos.

Tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales, si hay una denuncia de corrupción sobre todo en lo que corresponde al Gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto no solo se va a su casa, se va a la cárcel

Expuso.

Bartlett había sido señalado de omitir en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja Julia Elena Abdala e hijos.

No obstante, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que Bartlett no estaba obligado a declarar los bienes de Julia Elena Abdala -a pesar de que su relación sentimental es pública-, debido a que no están casados ni tampoco han vivido en concubinato.