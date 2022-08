Cuando uno es servidor público debe pagar cuota de humillación: AMLO por dichos de familias de mineros tras su visita

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que los servidores públicos deben pagar una cuota de humillación desde su puesto, debido a los ataques que reciben, principalmente de la ciudadanía.

Durante La Mañanera, AMLO hizo este comentario al ser cuestionado sobre su visita a la mina de Sabinas, Coahuila, este domingo, en la zona del derrumbe de la mina que mantiene atrapados a 10 trabajadores, mientras sus familias esperan a fuera de establecimiento.

“Las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento, hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas. Una señora me dijo algo, sí, yo no lo tomo a mal” mencionó Andrés Manuel al recordar que su visita no fue bien vista por las familias, quienes acusaron al mandatario de ir a tomarse fotos con su dolor e incluso lo encararon pidiendo resultados en la búsqueda de los mineros.

En este sentido, AMLO reconoció que escuchar también las quejas de los ciudadanos, es parte de ser servidor público, por lo entendía a las familias de los mineros que lo increparon.

“Cuando uno es servidor público, y hace las cosas pensando en los demás cuando no se tiene problemas de conciencias, se puede, y además de debe, pensar siempre en pagar una cuota de humillación”, agregó el mandatario federal.