Cuánto se debía de la deuda que la CFE le perdonó a Tabasco

México.- La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) condonará el impago de luz por 11 mil millones de pesos alentado hace 24 años por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el estado de Tabasco.

Tras perder las elecciones para gobernador de Tabasco con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), López Obrador movilizó a sus seguidores en la toma de pozos petroleros contra los daños ambientales y en contra de las altas tarifas de la CFE en el estado.

Alrededor de 521 mil habitantes dejaron de pagar la luz y al paso de los años la deuda acumulada ha llegado a 11 mil millones de pesos, mismos que durante su campaña presidencial, López Obrador ofreció borrar.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó este 13 de mayo la dispensa de la deuda mediante un acuerdo al que llamó: "Adiós a tu deuda".

��#Boletín: El Director General de la #CFE, @ManuelBartlett, se reunió con directores de las distintas áreas de la empresa para implementar el “Plan Estratégico de Rescate de la CFE”, aprobado por el Presidente @lopezobrador_ https://t.co/ptPc4hrWLB pic.twitter.com/oBoPcvNdbB — CFEmx (@CFEmx) May 15, 2019

Se le pone punto final al adeudo que durante décadas los tabasqueños hemos tenido con la CFE, y lo más importante, se le otorga a Tabasco la tarifa más baja del Sistema Eléctrico Nacional, expresó el gobernador el pasado 13 de mayo.

Este viernes, durante una gira por Tabasco y Chiapas, el presidente mexicano conminó a las comunidades indígenas a retomar el pago puntual sus nuevos recibos toda vez que ya considera cumplida la promesa de condonar los adeudos del pasado.

"Hago un llamado a mis paisanos para que se inicie una etapa nueva. Ahora hay que pagar porque es una empresa del sector público, una empresa del pueblo y necesita recursos para seguir prestando el servicio", dijo el mandatario.

Pero la desconfianza todavía prevalece entre los 11 mil habitantes de Buena Vista y Tamulté de la Sabana, pueblos rebeldes chontales donde precisamente López Obradorarrancó hace 24 años su resistencia civil.

José Cruz y Primitivo Hernández, dos viejos septuagenarios que iniciaron la resistencia civil codo a codo con el político izquierdista, exigen que vaya a Tabasco a explicar a detalle la mecánica del acuerdo compensatorio, el cual en tanto no aceptarán.

Hasta que venga una comisión del gobierno a explicar cómo va a estar esa jugada, no todavía, sostuvo este viernes José Cruz.

Primitivo Hernández fue punzante y en lengua chontal Yokotán, mostró su desacuerdo con el "adiós a tu deuda" al señalar que las familias no tienen recursos económicos suficientes para pagar el consumo bimestral pues viven en condiciones de pobreza extrema.

"No hay chamba (trabajo), de dónde vamos a sacar para pagar la luz. La gente aquí no le va a entrar, que él (López Obrador) nos lleve la información porque él hizo aquí la resistencia civil y aquí nos aguanta, vino muchas veces cuando no era presidente, ahora no vamos a entrar y ¡Sigue la resistencia civil!", advirtió.