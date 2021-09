Cuarta Transformación llega de la mano de la gobernadora Lorena Cuéllar a Tlaxcala: Rocha Moya

Tlaxcala. Al asistir como invitado especial a la toma de protesta de Lorena Cuéllar Cisneros como gobernadora de Tlaxcala para el periodo 2021-2027, el gobernador electo Rubén Rocha Moya le deseó el mejor de los éxitos, a la vez que se congratuló porque tal como lo anunció, su gobierno deberá regirse por los principios de no mentir, no traicionar y no robar, como el que se instaurará en Sinaloa.

Consideró que la Cuarta Transformación y el bienestar social que conlleva llegará a Tlaxcala de la mano de Lorena Cuéllar Cisneros, quien representará dignamente a las mujeres y gobernará con toda la fuerza del pueblo, en la construcción de un estado incluyente.

Al igual que Rocha Moya, asistieron como invitados especiales el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo; las gobernadoras electas Layda Sansores San Román, de Campeche; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California; e Indira Vizcaíno Silva, de Colima; así como los gobernadores electos Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.

A la ceremonia que se llevó a cabo a puerta cerrada y con un bajo aforo por la pandemia de Covid-19, acudieron también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y los gobernadores en funciones Miguel Barbosa Huerta, de Puebla; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz; y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.