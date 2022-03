¿Cuarta transformación o destrucción de cuarta?: Ricardo Anaya se va contra AMLO por eliminar escuelas de tiempo completo

México.- El excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés, se fue contra AMLO luego de que su gobierno decidiera eliminar el programa de escuelas de tiempo completo en México, acusando de realizar una “destrucción de cuarta”.

Como cada lunes, Ricardo Anaya dedicó su metraje de esta semana a los hechos más recientes relacionados al Gobierno de México, destacando temas como la eliminación de las escuelas de tiempo completo, as estancias infantiles, los refugios para mujeres, el Seguro Popular y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Anaya consideró que si bien, el gobierno de Andrés Manuel tenía asuntos por mejorar en los programas, su eliminación no era la solución, pues millones de mexicanos se veían beneficiados con algunos de los programas mencionados.

Leer más: Hay que seleccionar candidatos a la presidencia: sugiere AMLO a la oposición

“¿Cuarta transformación o destrucción de cuarta? O sea, porque presumen que transforman, pero lo que hacen es destruir. Ahora la agarraron con las escuelas de tiempo completo. Fíjate, a partir de 2007, cuando nació ese programa, se había logrado incorporar a 27 mil escuelas”, menciona el político en su video.

De acuerdo con Anaya, las escuelas de tiempo completo ayudaban a que 4 millones de niños hicieran su tarea en la escuela, comieran sanamente, aprendieran algún idioma y tocaran algún instrumento musical.

Asimismo, los padres de los estudiantes se veían beneficiados, pues, además de garantizar que sus hijos se mantenían en un lugar seguro, podían tener margen con sus empleos para tener que atenderlos. El caso más marcado es con las madres solteras.

“O sea, por donde lo vean el programa era bueno. O sea, lo que había que hacer era ampliarlo y mejorarlo. ¿Y qué hizo este gobierno? ¡Lo destruye!”, aseveró Anaya.

El panista indicó que la eliminación de las escuelas de tiempo completo sólo era el cumplimiento de un capricho de AMLO, a quien no le importan las consecuencias, sino sólo la venganza.

Leer más: Quién es quién internacional: presume Profeco que México tiene la gasolina más barata del mundo

“Cancelar los sueños y el futuro de 4 millones de niños por el capricho de un sólo hombre. Y es que es tanto su afán de demostrar que son distintos, que no piensan, no evalúan, no les importan las consecuencias. Sus dos brújulas son la ocurrencia y la venganza”.