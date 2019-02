Cuauhtémoc Blanco: No me interesa lo que diga Santiago Nieto

Ciudad de México.-El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco afirmó que tiene la conciencia tranquila porque sus abogados "arreglaron bien" todas las acusaciones en su contra.

Lo anterior obedece a los selamientos hechos por el entonces Fiscal Electoral Santiago Nieto, que lo acusó de cometer artimañas legales y recibir cobijo de la Secretaría de Gobernación (Segob) para incursionar en la política.

Cuauhtécmoc Blanco resto importancia a las declaraciones del ex Fiscal Electoral, Santiago Nieto. | Reforma

Yo no tengo nada que opinar, yo me apego a la ley y nada más; no le voy a dar más importancia al ex Fiscal, ya se solucionó todo, los abogados hicieron un buen trabajo, dijo a REFORMA al salir de una reunión en Palacio Nacional.





No le voy a seguir el juego al ex Fiscal, no me interesa lo que diga el ex Fiscal, mi conciencia está muy tranquila, se solucionó todo a favor y no le voy a dar importancia, no le voy a dar ningún seguimiento a él, zanjó.



REFORMA publicó hoy que, en su libro de memorias, Nieto reveló que el entonces Alcalde de Cuernavaca intentó buscar acercamientos con él en pleno proceso de investigación por la presunta compra de su candidatura por el Partido Social demócrata.



Ya te dije, te lo vuelvo a decir: tengo mi conciencia tranquila y eso lo arreglaron mis abogados, lo arreglaron bien, pero lamentablemente así son las cosas, cuando una persona es pública mueve muchas cosas, replicó el ex futbolista.

El ex Fiscal dijo que usted es "bravucón" en la cancha y en lo político, se le preguntó.



En la cancha sí, en lo político ya no; en la cancha sí, porque no me gustaba perder, pero es cosa de mi carácter, dijo.

Blanco, ahora del Partido Encuentro Social, rechazó haber buscado acercamientos con el ex Fiscal.