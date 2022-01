Cuauhtémoc Blanco niega conocer a narcotraficantes; acusa "ataque de narco-políticos"

Morelos.- El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, desmintió que tenga relación alguna con líderes de los grupos de la delincuencia organizada que operan en dicha entidad federativa.

Lo anterior luego de que este martes se difundiera una fotografía del mandatario estatal acompañado presuntamente de jefes de grupos delincuenciales, entre ellos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos.

De acuerdo a información dada a conocer por el periodista Rivelino Rueda, Blanco Bravo aseguró que la foto publicada por El Sol de México en la que aparece junto a capos del narco mexicano, es un "ataque de narco-políticos" contra su persona.

"En una foto en poder de El Sol de México se ve al gobernador de Morelos junto a Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del CJNG, Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas, y Raymundo Isidro Castro, líder asesinado del CJNG", se lee en la publicación que el referido medio de comunicación hizo en sus redes sociales oficiales donde adjuntó la imagen aludida donde se ve al ex seleccionado mexicano junto a tres hombres.

Sobre la fotografía que circula en medios nacionales, Cuauhtémoc Blanco enfatizó que le suelen pedir muchas fotos, por lo que no tiene por costumbre preguntarle previamente a las personas a qué se dedican.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye a qué te dedicas'? Ni me acuerdo", enfatizó al mismo tiempo que rechazó que la polémica captura haya sido tomada en su residencia, ubicada en el fraccionamiento Tabachines, en Cuernavaca, la capital morelense.

Hasta el momento, de acuerdo a lo revelado por el Sol de México, la foto se encontraba en el telefono celular que le fue confiscado a Esther Yadira Huitrón Vázquez, conocida como Rosario Herrera, "La Jefa", quien fue arrestada el pasado 6 de noviembre del año pasado en Oaxtepec, Morelos.

¿Quiénes aparecen con Cuauhtémoc Blanco en la foto publicada por El Sol de México?

Según la nota difundida por la cuenta de Twitter de El Sol de México, el gobernador de Morelos aparece junto a Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe", líder del Cártel Guerreros Unidos, quien después lideró el CJNG en Morelos y fue capturado en febrero de 2021 en Cuautla.

En dicha imagen también aparece Homero Figueroa Meza, cabeza del grupo "Comando Tlahuica". En tanto, a la derecha de Blanco Bravo se encuentra Raymundo Isidoro Castro Santiago, líder del CJNG en dicha entidad. Todo ello, de acuerdo a la información que aparece en la foto.