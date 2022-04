Cuauhtémoc Cádernas considera que AMLO sí está cumpliendo con promesas de campaña

Culiacán, Sinloa.- Muy grave considera Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano que se pretenda hacer desde el gobierno federal y por parte de otros legisladores una cacería de brujas contra los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

En este caso debe respetarse la ley, en cuanto, los legisladores son libres de expresar sus opiniones cualesquiera que sea y así lo establece la propia Constitución y por expresar sus opiniones no debieran recibir ninguna sanción legal.

El iniciar con una cacería sería un paso muy negativo en la vida política opinó. Califica como muy fuerte que se les esté llamando traidores a la patria.

Lee más: Expresa Miguel Loaiza Pérez, DVyT de Culiacán, solidaridad con operadores del transporte público urbano

Con respecto a si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por buen rumbo el experimentado político comentó; “veo muchos problemas todavía, veo un rezago en la economía que no crece hoy se está dando un anuncio que este año crecerá por debajo de lo que se había previsto, veo que los problemas de seguridad siguen incrementándose, que la pobreza no disminuye, que en Sinaloa, no hay apoyos para el campo, no hay apoyos para la pesca ni técnicos ni económicos y todos estos son temas que se tendrían que abordar de manera seria".

Por otra parte, considera que López Obrador sí está cumpliendo con sus promesas de campaña, "brindó apoyos económicos a cierta población construyó el aeropuerto, entre otros proyectos".

El excandidato a la presidencia de la República considera que debe mantenerse una institución como el INE que sea independiente del gobierno que se le puede cambiar de nombre y se le pueden hacer adecuaciones, pero debe continuar.

“Espero que sigamos teniendo una autoridad electoral autónoma, llámese como se llame”.

En lo referente a si el PRI está muerto en el país, dijo no haber visto un velatorio.

Cárdenas Solorzano, se encuentra de gira por Sinaloa y en la cual se reunirá con diversos sectores y también realizará la presentación de su libro Por una democracia Progresista.