Cubrir el rostro a presuntos criminales "atenta contra las víctimas": Morena

México.- La diputada de Morena, Coyolxauhqui Soria Morales, propuso que a los detenidos no se les cubra o distorsione el rostro cuando sean presentados ante los medios de comunicación ya que advierte que este tipo de restricciones atentan contra el derecho de las víctimas, ya que impiden el reconocimiento de el o los presuntos responsables.

Normalmente a todas las personas detenidas se les cubre los ojos con una cinta negra, o se les distorsiona el rostro por presunción de inocencia, por lo que la diputada de Morena pide que esto quede prohibido a excepción de los menores de edad.

La diputada argumentó que el articulo 20, apartado B de la Constitución Política no ordena ni explicita ni implícitamente distorsionar, tapar o cubrir el rostro o poner una cintilla en los ojos de los imputados, pero si ordena que el presunto no sea expuesto a los medios de comunicación, por lo que no es una regla derivada de la Constitución Penal del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los medios de comunicación, la FGR y gobiernos estatales no tienen ningún impedimento legal para que el rostro y nombre del detenido sea mostrado.

Por lo anterior, no habría ninguna violación y por ende no existiría ninguna sanción para el medio de comunicación.

La diputada de Morena también aseguró que el detenido puede ser presentado en los medios de comunicación siempre y cuando prevalezca la leyenda en la fotografía de "probable responsable", además de que mostrar el rostro de los imputados ayuda a un fácil reconocimiento pro victima y de género.

Al cubrir el rostro de los detenidos, según Coyolxauhqui Soria, deja en desamparo a la víctima de un delincuente al no poderlo identificar para que pague por su delito, por ese motivo no existe un verdadero estado de derecho en el debido proceso.