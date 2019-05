Cuen, Irízar y Vargas, los políticos más conocidos

Sinaloa.- De cara a las elecciones del 2021, en las que habrá de renovarse la gubernatura en Sinaloa, periódico EL DEBATE evaluó qué tan conocidos son los personajes políticos que suenan para competir, las opiniones sobre su imagen y si votarían o no por ellos, aplicando encuestas en los cinco principales municipios del estado: Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán.

A la hora de preguntar a los sinaloenses por qué políticos estarían dispuestos a votar para gobernador de Sinaloa, el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda; el exsenador Aarón Irízar López; y Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno, dominan los porcentajes de las preferencias.

El primero puntea en Culiacán, Guasave y Salvador Alvarado, es segundo lugar en Mazatlán y cuarto en Ahome; mientras que Irízar figura segundo en la capital sinaloense y Salvador Alvarado, cuarto en Guasave, quinto en Ahome y séptimo en Mazatlán.

Por su parte, Gerardo Vargas es el segundo político más conocido en Ahome y Guasave, además de cuarto lugar en Salvador Alvarado y Mazatlán, y noveno en Culiacán.

Destaca el posicionamiento de Rosa Isela Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador, quien en Mazatlán es la tercera persona más conocida y la cuarta más confiable para votar por ella.

Fuente: EL DEBATE

En el resto de los municipios, la primera dama de Sinaloa se posiciona en sexto lugar en popularidad en Salvador Alvarado y Ahome, séptimo en Guasave y octavo en Culiacán.

Estos números la colocan muy por encima del dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, quien, aunque es el cuarto más popular en la capital sinaloense, en el resto del estado no está bien posicionado.

Rosy Fuentes está incluso mejor posicionada que cualquier secretario de Estado, sobre todo de Sergio Torres y Álvaro Ruelas, pues el primero solo la supera en Culiacán, y el segundo en Ahome; pero en el resto de los municipios la popularidad de ambos se diluye.

Objetivo de la encuesta

A prácticamente dos años de que se celebren los comicios para la próxima sucesión de Gobierno en la entidad, este rotativo realizó un ejercicio ciudadano para medir el grado de conocimiento que la población tiene sobre los principales actores políticos, pero también para saber cuál es su opinión sobre ellos y si estarían dispuestos a confiarles su voto en caso de que busquen la gubernatura de Sinaloa. Se aplicaron mil 200 encuestas.

De los 16 personajes incluidos en esta encuesta, doce están activos, ya sea como senadores (3), secretarios en el Gobierno estatal (3), presidentes municipales (2), dirigentes de partido (2), además del coordinador de delegados federales y la esposa del gobernador, que es también presidenta del Sistema DIF Sinaloa.

Los cuatro restantes no ostentan actualmente ninguna representación política, pero han sido legisladores locales o federales, alcaldes y funcionarios estatales. Todos ellos fueron sometidos a la opinión ciudadana durante el periodo del 27 de marzo al 7 de abril.

En un análisis por municipio, los resultados de la encuesta colocan en Ahome como el político más conocido al expresidente municipal Álvaro Ruelas Echave, con el 66.67 por ciento, cifra 18 puntos menor a la obtenida el año pasado (84.85 %).

De Ruelas, quien como secretario de Desarrollo Social recorre todo el estado, tres de cada diez ahomenses dijo que tiene buena opinión, y, de quienes señalaron que lo conocen, el 41.67 por ciento reconoce que sí votaría por él.

Al titular de Sedesol y exalcalde de Ahome le sigue el exsecretario general de Gobierno y líder del Grupo Trébol, Gerardo Vargas Landeros, cuyo principal bastión político está en el norte del estado, y a quien dice conocerlo el 55.83 por ciento de los encuestados en Ahome, cantidad menor en casi 19 puntos a la que obtuvo en noviembre del 2018. El 18.3 por ciento opina bien de él; y solo el 28.3 por ciento le daría su voto.

El senador priista Mario Zamora Gastélum y Héctor Melesio Cuen Ojeda, actual dirigente estatal del PAS, quedaron en tercero y cuarto lugar en popularidad, con 43.75 y 40.42 por ciento, respectivamente. Por Zamora votaría el 26.25 por ciento; por Cuen el 23.75 por ciento.

Fuente: EL DEBATE

Sobresale Cuen en Guasave

El exrector de la UAS y excandidato al Senado el año pasado nuevamente resultó el político más conocido en Guasave, con el 38.33 por ciento, aunque con 21 puntos menos en relación con el porcentaje obtenido en noviembre pasado (59.50 %). Sin embargo, solo 17 de cada 100 entrevistados que señalaron conocerlo tienen una buena opinión de Héctor Melesio; y el 22.5 por ciento le externaría su confianza en las urnas.

No hay que olvidar que, tras la elección del primero de julio del 2018 -que Héctor Melesio Cuen perdió en su búsqueda de una senaduría-, en una entrevista exclusiva para EL DEBATE dijo a inicios de septiembre pasado que no se le diera por descartado para la elección del 2021, esto a pesar de que semanas antes había dicho que no quería convertirse en el candidato eterno del PAS.

Al exalcalde de Culiacán le sigue en popularidad Vargas Landeros. Al ahomense, pero con centro de operaciones en la capital sinaloense, lo conocen 27 de cada 100 guasavenses encuestados, nueve puntos porcentuales menos que el año pasado, y menos de la mitad le otorgaría su voto (12.5 %).

Zamora Gastélum es el tercero más popular en la zona del Petatlán (19.58 %), seguido de Aarón Irízar López, exsenador y exaspirante a la candidatura del PRI al Gobierno de Sinaloa en 2016, con el 19.17 por ciento. Pero por ellos solo votarían el 11.25 y el 9.58 por ciento de los encuestados, respectivamente, de acuerdo con el estudio.

Exrector contra priistas en Culiacán

En la capital del estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda es el político más conocido (82.92 %), cifra cinco puntos menos que la obtenida en el 2018 (88.12 %); sin embargo, por él solo votarían 38 de cada 100 entrevistados, porcentaje que resulta idéntico al que votaría por el exalcalde y actual dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, quien en popularidad ocupa la cuarta posición, con el 65.42 por ciento.

Aarón Irízar, quien tras culminar su periodo como senador hace poco más de siete meses ha estado prácticamente «en la banca», es el segundo político más conocido por los culiacanenses (77.92 %); y Sergio Torres, actual secretario de Pesca y Acuacultura, es el tercero en la lista, con el 72.50 por ciento.

A Irízar López -quien en noviembre pasado no fue incluido en los políticos medidos-, el 33.75 por ciento de quienes dijeron conocerlo le daría su voto, y el 25.83 por ciento tiene una buena opinión de él en Culiacán; mientras que por Torres Félix sufragaría el 29.17 por ciento, y el 22.5 por ciento opina bien de él.

Irízar, quien en 2016 aspiró a la candidatura de su partido al Gobierno de Sinaloa, ha declarado desde finales del 2018 que aún «no está jubilado» políticamente.

Las sorpresas en Mazatlán

En la tierra natal del gobernador, el actual alcalde morenista, Luis Guillermo «Químico» Benítez Torres, es el personaje más conocido por los porteños. A él dijo conocerlo el 93.75 por ciento de los encuestados por EL DEBATE, y aunque de ellos el 43.75 por ciento afirma que sí votaría por él en caso de ser un probable contendiente para el 2021, solo el 32.5 por ciento admite tener buena opinión de él.

En la encuesta de noviembre pasado el Químico no fue medido con el resto de los políticos, y en esa ocasión Cuen -quien hoy es el segundo más conocido en Mazatlán- quedó al frente de la lista.

Quien también sorprendió en el puerto es la esposa del gobernador, Rosa Isela Fuentes de Ordaz, quien resultó la tercera persona más popular (32.08 %), seguida por Gerardo Vargas (23.3 %). Pero al preguntar por quién de estos personajes votarían, tres de cada diez mazatlecos dijeron que lo harían por Cuen; 15.4 por ciento por Rosy Fuentes; y en la cuarta posición el senador Rocha Moya desbanca a Gerardo Vargas.

Gobernados por un alcalde priista, Carlo Mario Ortiz, en Salvador Alvarado, Héctor Melesio es el posible contendiente a la gubernatura más conocido, y así lo confirmó el 68.3 por ciento de los entrevistados, aunque de ellos solo la mitad votaría por él (34.58 %).

Al fundador del PAS le sigue Aarón Irízar -originario de Guamúchil, pero radicado desde hace muchos años en Culiacán-, quien es conocido por cinco de cada diez alvaradenses; además del senador Rocha Moya, con 35.42 puntos, y Vargas Landeros (32.5 %). Por Irízar solo votaría el 22.5 por ciento, muy parecido al que apostaría por Rocha Moya.

Tendencias, a la baja

En un comparativo de la presente encuesta con la del año pasado se detectó un descenso en los porcentajes de la mayoría de los actores políticos, lo que podría ser un reflejo de la falta de activismo, pues en el 2018 se vivió el proceso electoral más grande y prácticamente todos estaban muy activos, mientras que ahora cada uno desempeña una responsabilidad o «están en la banca».

Pese al triunfo, pocos los conocen

Aunque los morenistas, a excepción de Rocha Moya, salieron muy bajos en popularidad en esta encuesta, no es decisivo a la hora de una elección cuando existe un efecto como el lopezobradorismo, pues en la elección del año pasado muchos ganaron posiciones en presidencias municipales y en el Congreso local, a pesar de ser desconocidos por el electorado, de tal forma que podría ocurrir algo similar, de acuerdo con analistas.

La sorpresa

Rosa Isela Fuentes de Ordaz, esposa del gobernador, es la tercera personas más conocida en Mazatlán; mientras que en el resto de los municipios se ubica entre la sexta y la séptima más popular.

Morenistas salen bajos

El morenista Guillermo «Químico» Benítez es el más popular en Mazatlán, pero no figura en el resto de los municipios. Por su parte, Rocha Moya se posiciona en las cinco plazas entre el tercer y octavo puesto.

No levantan en popularidad

Los personajes que en los cinco municipios son los menos conocidos, a pesar del cargo, son el superdelegado Jaime Montes Salas y el titular de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía.

Metodología

Encuesta aplicada a 1200 ciudadanos de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, conforme a criterios poblacionales registrados en el INE, obteniendo 240 cuestionarios aplicados por municipio.

La muestra para la evaluación del Gobierno federal, estatal y posibles contendientes al Gobierno de Sinaloa tiene un margen de error de +/- 2 %. Mientras que la muestra para la evaluación de los presidentes municipales equivale a un +/-5 %, tomando como referente las 240 entrevistas realizadas por municipio.

Ambas muestras comparten un nivel de confianza del 95 %. Coordinadores: Refugio Gaxiola y Javier Mezta..