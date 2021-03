Cuén Ojeda acusa a Jesús Valdés de mentir: "No hay empate técnico en Sinaloa" entre PRI y Morena

Sinaloa.- El PRI y PAN copian todo lo que hace Morena y Partido Sinaloense (PAS) en cuanto a estrategia electoral, al celebrar candidaturas comunes, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del PAS y señaló al dirigente estatal priista, Jesús Valdés Palazuelos de pretender “jugar el dedo en la boca a la gente” e insultar la inteligencia de los ciudadanos, al mentir que Rubén Rocha y Mario Zamora están en un empate técnico, porque la realidad es que la ventaja es superior de 300 por ciento del morenista.

Aseguró que las diversas encuestas realizadas por este instituto político muestran una rotunda ventaja de Rocha Moya, y que en su opinión “es impresionante”, en comparación a los números que presentan actualmente la coalición “Va por Sinaloa”, integrada por el PRI, PAN y PRD, pero aclaró que “no hay enemigos pequeños”.

“No se puede decir que ya gané, porque de plato a la boca se cae la sopa, pero hasta este momento con esta alianza que se hizo con el Partido Sinaloense, es mucha la ventaja de Morena”, declaró Cuén Ojeda.

Manifestó que se espera que el voto de los sinaloenses sea un “no rotundo”, ante las consecuencias del actuar de los gobiernos priistas y panistas en el pasado, que lleva a plantear “porque tanto brinco en el suelo si está parejo, en estos momentos no nos enrederemos… el que va arriba es el doctor Rubén Rocha Moya”.

No voy a caer en el juego de ellos, siempre que nosotros hacemos un movimiento o alguna candidatura común, en el caso de Morena y Partido Sinaloense, como que no le gustan y hablan mal de este tipo de candidaturas, la verdad esto es legal y la gente hace candidaturas comunes para aumentar la posibilidad de ganar una elección, es decir, se busca la sinergia”, respondió.

Externó que “nosotros celebramos que hagan ese tipo de candidaturas comunes, la historia no la olvida la gente, como en 2018 y los ciudadanos votaron rotundamente por el hartazgo que había y que hasta ahora estamos pagando las consecuencias de todas las barbaridades y atrocidades que se hicieron en el pasado por estos dos partidos políticos”.

Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está batallando mucho, debido a todo lo que se hizo en el pasado, como la corrupción en el tema de salud y los mexicanos no se hubieran dado cuenta, sino fuera por la evidencia que puso la pandemia de Covid-19, desde todo lo que no compraron en los anteriores gobiernos, las debilidades hospitalarias y lo que hace falta para que no haga daño tanto esta enfermedad.

En Sinaloa, comentó que se están muriendo 15.8 personas por cada 100 contagiados de esta enfermedad y esto es una prueba, de lo que no se hizo en el pasado, como la falta de atención médica, de infraestructura y como esa corrupción.

“La gente no va a olvidar, así hagan las candidaturas comunes que hagas, la gente no olvida el pasado”, enfatizó el ex rector de la UAS.