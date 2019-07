Cuén entrega al Senado iniciativa ciudadana con 285 mil firmas

Ciudad de México.- Con el respaldo de 285 mil 030 firmas ciudadanas, Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, entregaron al Senado de la República una Iniciativa Ciudadana que propone reformar los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución Política, a fin de aumentar el umbral del 3 al 5% para que partidos políticos mantengan su registro, así como para tener derecho a un diputado plurinominal.

“Hoy presentamos en el Senado de la República una iniciativa ciudadana, que en tan solo 42 días logró rebasar el mínimo de firmas requeridas a nivel nacional. Y eso se logró, debido a que como ciudadanos no estamos de acuerdo con tener partidos políticos que no trabajen. Con esta iniciativa, proponemos que partido que no alcance el 5% de la votación, no tenga derecho a registro ni a prerrogativas, es decir, obligar a que en nuestra democracia existan verdaderas organizaciones políticas que día a día se preocupen por trabajar en pro de la ciudadanía y por consecuencia luchar por mantener su registro”, manifestó Cuén Ojeda.

La iniciativa ciudadana, acompañada de miles de firmas sinaloenses, fue entregada al Lic. Federico Anaya Gallardo y a la Lic. Irma Vázquez Jimenez, Consultores Jurídicos de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, quienes informaron darán trámite al procedimiento para enviar las firmas esta misma semana al Instituto Nacional Electoral para su respectiva validación.

Cabe destacar que para poder presentar una iniciativa ciudadana, el artículo 71, fracción IV de la Constitución Política, establece que se necesita mínimamente el 0.13% es decir, 114 mil 329 firmas. Lo que significa que la presente iniciativa alcanzó el 0.32%, es decir, el 150% más de lo requerido.