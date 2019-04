Cuen menciona que ya había presentado la misma iniciativa del PRI

Culiacán, Sinaloa.- Después de que los diputados del PRI, presentaran una iniciativa para que la figura del síndico procurador le corresponda a la primera minoría de elección, el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, afirmó que, su partido ya había presentado tal iniciativa en el 2014, sin embargo, la mayoría priista que ocupaba el Congreso no la dictaminó porque no le convenia.

El pasista, se extrañó de que ahora el PRI, esté presentando tal iniciativa, que no es novedad, sino, una necesidad de la democracia municipal.

"No hubo interés en que esto se pusiera en la mesa, por razones obvias porque ellos ganaban en los municipios, hoy la película es otra y ellos hacen esta propuesta, y que bueno sin embargo hay que aclarar que esta propuesta no es novedad, hoy la hacen cuando en aquel momento pudieron haberla aprobado, el exhorto es que se apruebe esta reforma donde el síndico sea un contrapeso", dijo

El diputado del PRI, Sergio Jacobo Gutierrez, argumentó que, el legislar la propuesta, no se trata de conveniencia política y además, este tipo de temas democráticos han sido impulsados por el PRI históricamente, puesto sus diputados impulsaron la figura del sindico procurador en el 2004 y promovieron la representación de todos los partidos en los cabildos.

"Que bueno que el PAS presentó es iniciativa y que bueno que la ratificado, que malo que esa iniciativa no haya sido dictaminada, pero de eso nos estamos quejando nosotros, de la congeladora. Nosotros estamos haciendo una contribución, las comisiones van a retomar la iniciativa del PAS, aquí no se trata de paternidad sobre una propuesta... yo no respondo por lo que estuvieron antes y no es un tema de conveniencia política", mencionó.

Ambos, coincidieron en que existe la incertidumbre de que Morena, acepte esta reforma constitucional.

El líder del PRD, Ahudómar Ahumada Quintero indicó que, hace más diez años su partido también hizo tal propuesta, pero la mayoría priista de aquel entonces, lamentablemente la rechazó, sin embargo dijo, en la actualidad el partido la apoyará a pesar de ser presentada por otropartido.

Recordó que, la propuesta originalmente fue del PRD, y se pronunció a favor de que sea retomada.

Porque necesitamos un sindico procurador que realmente cuide los intereses del pueblo

Dijo.

Por su parte, el presidente municipal del PAN, Adolfo Beltrán, argumentó que, es sumamente importante que, la figura del sindico de deslinde la linea política del alcalde, y realmente se convierta en un contrapeso para la administración municipal.

Sería muy sano, aquí el asunto es que si Morena permite que pase

Mencionó.