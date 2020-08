Cuentan muertos porque no les gusta el cambio: Andrés Manuel López Obrador

Guadalajara, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación que informan a diario sobre las muertes de coronavirus en México. El Mandatario nacional aseguró que lo hacen porque se oponen al cambio.

"Tantos muertos, contando todos los fallecidos... es como su nota principal. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos en el Mundo. Ayer perdieron la vida 300 mexicanos más", señaló en su conferencia de esta mañana, imitando el sonido de un voceador.

"Y las columnas, los articulistas, muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba, no les gusta el cambio", sentenció.

"No alcanzo a entender, ósea que se tienen que morir miles de mexicanos y que nadie diga nada?", "Sería malo si mintieran, pero solo informan de la realidad que vivimos ante la pandemia", o "No, no me gusta el cambio si este significa muerte y violencia pero sobre todo indolencia, soberbia y mentira sobre mentira", fueron solo algunas de las varias reacciones negativas que generaron en Twitter estas declaraciones.

México rebasó este lunes las 53 mil muertes por coronavirus desde que inició la pandemia, sólo por debajo de Estados Unidos (163, 370) y Brasil (101,572).

