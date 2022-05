"Cuestionan aunque caigan en el ridículo": AMLO responde a Fox por culpar al AIFA de incidente en el AICM

" Son muy buenos los operadores aéreos y va a haber entendimiento , las mismas aerolíneas, ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos del Aeropuerto Felipe Ángeles (...) Es decirle a la gente no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación, hay gente profesional, buena que no desea una desgracia", insistió AMLO.

Además, exhibió una nota del diario Reforma titulada "Aviones en peligro" para reitera que no existe ningún peligro en el AICM, además de que en el sector aéreo trabajan buenas personas que no desean una desgracia.

"Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las aerolíneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Hubo un error, se está haciendo la investigación, renunció el director ", dijo AMLO .

El presidente López Obrador aseguró que los operadores aéreos del AICM "son muy buenos" y no hay riesgos para los aviones, luego de que dos aviones de Volaris estuvieron a punto de colisionar la noche del sábado 7 de mayo.

"Lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían de serenarse , todo se arregla y hay algo que es muy importante (...) ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, es un afán de que nos vaya mal", respondió AMLO a Vicente Fox por su tuit sobre el AIFA .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.