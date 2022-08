Cuestionan desinterés de la 4T por la educación

Ciudad de México.- La salida de la maestra Delfina Gómez de la SEP por motivos políticos es una muestra del desinterés de la actual administración en la educación pública del País, advirtieron especialistas en el sector.

"Me parece que la salida de Delfina Gómez no es una buena señal de que el Gobierno le está dando la importancia debida a la educación. Teníamos altas expectativas de un desempeño positivo a la salida de Esteban Moctezuma y la llegada de Delfina, pero la experiencia de este último año y medio de la gestión de la maestra, hemos estado sin rumbo", refirió Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos Primero.

"Me parece que sí es importante la salida de ella, porque nos habla nuevamente de la incertidumbre de si el nuevo que va a llegar va a reunir las capacidades para enfrentar los retos que no pudo pudo enfrentar la maestra Delfina".

En entrevista, Ruiz criticó acciones durante la gestión de Gómez, como que se cambiara el Programa de Escuelas de Tiempo Completo por el de La Escuela es Nuestra, que ha tenido críticas por opacidad, irregularidades; la desaparición de recursos para los planteles de educación especial, y la propuesta de la renovación del marco curricular.

Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, consideró que Delfina Gómez, arropada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, usó de trampolín a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para sus aspiraciones a la Gubernatura del Estado de México.

"Me da mucha tristeza observar el desdén de este Gobierno en la educación e insisto en que eso, es posible porque el Presidente y porque de esta clase política sus hijos no los tienen en las escuelas públicas del país, es muestra de que para este Gobierno la educación no es una prioridad", consideró.

"Si hay algo más que gris (para describir su gestión), habría que enfatizarlo. Llegó con una serie de retos importantes que lejos de resolver se multiplicaron y en donde no se observa en el horizonte realmente acciones por parte del Gobierno federal para poder atender los retos, no se ve la atención del Estado"

Fernández refirió que altas eran las expectativas de que una maestra encabezara la SEP, no obstante, el paso de Delfina Gómez no fue el esperado.

"Cuando nombraron a la maestra Delfina como Secretaria decían 'por fin, una maestra encabezará la labor de la Secretaría de Educación Pública. Yo digo, ¿y luego? cuéntenme qué pasó. Como que su experiencia en el aula no sirvió de mucho ¿verdad? Que le platiquen a los docentes los problemas de la Unidad encargada de la carrera docente si están muy contentos con la gestión de Delfina", expuso.

"¿Qué va a pasar (cuando vaya a campaña)? Pues no, no va a pasar mucho, no nos angustiemos. Lo que a mí me llama mucho la atención es, sobre qué va a hacer campaña, ¿qué va a presumir? Porque de los logros educativos no tiene ninguno. A ver qué se inventa. No tiene mucho que presumir en términos de sus resultados como funcionaria".

Entre las críticas de los especialistas está también una falta de evaluación efectiva de los aprendizajes de los estudiantes y del atraso escolar para dimensionar el problema y así tomar medidas de rescate.

Tampoco, sostuvieron, se priorizó el que los alumnos recuperaran los conocimientos perdidos en la pandemia; se recortó el presupuesto a la educación básica y a la profesionalización docente, por lo que no recibieron la capacitación prometida.