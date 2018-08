Cuestionan en PRD foros de pacificación

Ciudad de México.- Legisladores del PRD criticaron la forma en que fueron tratados los familiares de víctimas de la violencia en México durante los foros de pacificación convocados por Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Angélica de la Peña advirtió que se escuchó a las víctimas sin tener claro cómo canalizar sus demandas de justicia.

Indicó que el nuevo gobierno debe entender que la violencia en el país no es producto de una guerra civil o de una lucha entre grupos políticos como para utilizar la palabra "pacificación".

Dijo que en dos sexenios se ha mantenido una guerra contra criminales y, al mismo tiempo, hay enfrentamientos entre ellos.

"Estamos hablando de otra cosa a lo que piensa Andrés Manuel López Obrador. Sí necesitamos entender que estamos ante diversas delincuencias organizadas, que requieren que se les finquen responsabilidades a partir de investigaciones criminales para que puedan recibir la sanción respectiva. Si no es así, estamos violentando la constitución, se viola el Estado de Derecho".

Senadora Angélica de la Peña. Foto: Archivo Reforma.

"Los familiares exigen 'encuentren a mi hija, que se castigue al que mató a mi hijo', tienen totalmente la razón", señaló De la Peña.

"La violencia es ejercida por grupos criminales y que por ello las víctimas no consideran el perdón y el olvido, sino el castigo para quienes han desaparecido a sus familiares", remarcó.

Jesús Zambrano, diputado federal, dijo que la postura de López Obrador pareció de imposición al insistir sobre el perdón y no atender la demanda de justicia de quienes participaron en el foro en Ciudad Juárez.

"Mientras que los familiares de las víctimas gritaban ni perdón ni olvido, que se presenten a los culpables, el, a partir de hoy, el Presidente electo, López Obrador, simplemente dijo 'no olvido, pero sí perdón', es decir, si ya tomó una decisión, ¿para qué están haciendo entonces los foros si no se va a escuchar a la gente, a la sociedad?, ¿para qué toda esta parafernalia mediática si no se va atender verdaderamente lo que la gente está pensando?

"Y nos preocupa, además, porque no creemos, y ojalá nos equivoquemos, pues no creemos que este vaya a ser el camino adecuado para la buscada y ansiada pacificación que quiere la gente de nuestro País", expuso Zambrano.

Foto: Archivo Reforma.

Cuestionó que en los foros surjan las estrategias adecuadas para combatir al crimen organizado y advirtió que, al parecer, se busca legitimar decisiones que ya están tomadas, sin escuchar a los afectados.

"Pareciera que todos estos foros, estos encuentros, buscan legitimar las decisiones que se van a tomar, es decir, pues si ya tiene decisiones claras de lo que van a hacer, pues que lo digan, y entonces que la gente opine y que los foros sean para discutir y opinar sobre lo que se va a proponer como estrategia para combatir la delincuencia y lograr la pacificación".

La diputada Cristina Gaytán subrayó que la exigencia de los familiares de las víctimas no es perdón ni olvido, sino justicia.

Foto: Archivo Reforma.

Resaltó que existen leyes para atender a las víctimas, con las cuales se debe trabajar para lograr la reparación del daño, que sigue siendo un proceso largo.

"Sí son pocos los casos de que la justicia llegue a víctimas, ésta debe ser pronta.

"En el caso del perdón, nosotros nos oponemos a que ese perdón represente impunidad, y vista desde una constitución moral, el perdón es un tema aparte de la justicia. Queremos que la justicia llegue, es lo que gritan en las calles y en sus casas los familiares de desaparecidos y asesinados, quieren justicia y verdad, y esa es una obligación que tiene el próximo Gobierno", planteó la perredista.

Agregó que los foros deben servir para sensibilizar al equipo de López Obrador sobre que los familiares de víctimas quieren ser escuchados y atendidos, y acceder a la justicia.

