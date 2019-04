Cuidamos a quién se entregan contratos: AMLO

Ciudad de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuida a quién entregan los contratos de compras y obras del Gobierno federal, y en el caso de las pipas para transporte de combustible recordó que por la urgencia se hizo una adjudicación directa.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario fue cuestionado sobre el fallo del INAI que ordenó a Pemex transparentar la compra de las pipas para atender el desabasto de combustible en el País, tras iniciar el plan antihuachicol.

No se niega nada, mañana mismo se dan a conocer todos los informes, es más, hoy, y aquí voy a dejar constancia, respondió el Presidente.

"Les recuerdo que aquí dijimos que había la urgencia, porque existía, no la inventamos, de tener un medio de transporte alternativo, ante el riesgo del desabasto y que le pedimos opciones a la Cámara del Transporte y que nos iban a entregar las primeras pipas hasta marzo".

López Obrador expuso que para esa compra se decidió que participaran tres dependencias: las Secretarías de Economía, de Hacienda y de la Función Pública.

"Se cumplió con todo el procedimiento, se lograron ahorros, resolvimos el problema, pero si hay dudas, las aclaramos", dijo.

López Obrador aseguró que en su Gobierno se cuida la entrega de contratos y no se cae en la simulación con licitaciones amañadas como en las Administraciones anteriores.

"Tenemos que cuidar mucho lo de las entregas de contratos, qué bien que lo plantean, yo prefiero que se cuide a quién se van a dar los contratos, porque uno de los problemas que se presentan, era común en las pasadas administraciones es que se abrían las licitaciones, en apariencia, se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el Gobierno el contrato", aseveró.

El Presidente citó el caso de la empresa Odebrecht, que en México hasta realizaba consejos de Administración en Los Pinos, y en otros países ha significado la destrucción de Gobiernos, el encarcelamiento de gobernantes y hasta el suicidio de un Presidente, en referencia al peruano Alan García.

"Imagínense que no cuidemos eso y que la refinería (de Dos Bocas) no se concluya o que quede mal la empresa o que se termine en ocho años años en lugar de tres: se acaba la Cuarta Transformación, ese día harían fiesta los fifís, hasta brindarían con champaña", expuso.

No les vamos a dar ese gusto. En este caso, qué se hace: a ver, cuáles son las empresas más serias del mundo especializadas en construir refinerías con el respaldo, con el aval, de sus gobiernos.

El tabasqueño aclaró que no se permitirá que participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética, pues no se quiere que se vea a México como un país de conquista.