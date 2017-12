Cuitláhuac García se lanza para gobernador de Veracruz

Veracruz.- Comentó el diputado federal, pedirá licencia para abandonar su puesto y lanzarse por la candidatura para gobernador de Veracruz. Esto, antes del que se termine el año.

Cuitláhuac García de 49 años de edad ha laborado en los siguientes puestos políticos:

Consejero Estatal de Morena

Consejero y representante de casilla en diversas elecciones

Activista juvenil del Partido Mexicano Socialista

Miembro fundador de Morena

Delegado distrital de Morena

El diputado planea lanzarse como candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social (PES), la cual se registró el 14 de diciembre, cabe señalar que esta coalición esta relacionada con candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Además, Cuitláhuac está planeando registrar su candidatura el 2 de enero de 2018:

"Yo estoy ya tramitando la licencia, en estos días ya me tienen el documento, yo creo que será efectiva a finales de este mes"

Señaló que aún no dialogan los acuerdos políticos rumbo al 2018 con el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares.

"He tenido pláticas con el dirigente del PT en particular y ellos al parecer están de acuerdo en esa postulación, tendré que ver los detalles con los del partido del PT, aún no tengo reuniones con los dirigentes del PES"

Habría que recordar que Cuitláhuac, compitió por la candidatura, representando solo a Morena, en el 2016 contra Yunes, donde quedó en tercer lugar con el 26.9%, mientras que Yunes ganó con el 33.9%.

El futuro candidato no ha dado ninguna declaración respecto al asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando.