Mario Zamora, claro y contundente

Culiacán. El debate de candidatos al Senado por el estado de Sinaloa tuvo a un solo protagonista. Y ese fue Mario Zamora Gastélum.



El abanderado de la alianza Todos por México, quien lleva de compañera en la boleta a Rosa Elena Millán, destapó las mejores propuestas, mostró seguridad absoluta para responder los dardos envenenados de sus rivales e incluso los puso en evidencia en más de una ocasión, provocando que trastabillaran al usar sus réplicas.



En el evento, efectuado desde de las 19:00 horas en un hotel de la capital sinaloense, Zamora Gastélum arrancó con un breve mensaje sobre su experiencia e historial.

"Cuando uno revisa mi caminar, aunque soy el más joven de todos, tengo ya más de 15 años en el servicio público y siempre he rendido cuentas. He sido transparente y no hay nadie que me pueda acusar de haberme aprovechado de algún puesto en el que me he desempeñado. Mi motivación para estar aquí es ir al Senado para que a esa gente a quien nadie escucha, esa gente que más grita, darle voz y atender sus necesidades".Firme y convincente, Mario Zamora explicó con claridad su proyecto de reformar el Campo."Conozco bien el Campo. He trabajado en una institución que pudo transformar la mala historia del Banrural en lo que hoy es la Financiera Nacional de Desarrollo. El modelo actual no da para más. Ya no funciona. Al productor no le está yendo bien; sí otros que acopian el maíz o que lo convierten en tortilla, pero no a quienes ponen la tierra y el talento para producir el grano. Por eso mi compromiso es aterrizar la tan llevada y traída reforma al Campo donde al centro este el productor".



El candidato Melesio Cuén trató de manchar lo que dijo Zamora Gastélum, pero éste le respondió que durante su mandato nunca hubo un caso de corrupción



"El profesor Cuén no está enterado de cómo se trabajó en la Financiera. Aquí hay mucha gente que puede ser testigo de eso. La financiera prestó más de 70 mil millones en un año, y no hubo un sólo escándalo de corrupción. Sabemos cómo transformar instituciones para que caminen en favor de la gente".



En general, los señalamientos de los otros aspirantes hacia Mario Zamora fueron indirectos. Atacaron al PRI, al presidente Enrique Peña Nieto y al exgobernador Mario López Valdez. Pero nunca nada en contra del mochitense.



Zamora, en cambio, cuestionó a Manuel Clouthier por no actuar durante su paso como diputado federal en contra de los funcionarios a los que acusa de corruptos.



"Tuviste oportunidad de actuar en contra de ellos y no lo hiciste. Si tienes los elementos para acusarlos, yo te acompaño a poner la denuncia. Porque nadie debe estar encima de la ley. Sea quien sea, llámese como se llame, yo te digo a ti ciudadano que te voy a acompañar a poner la demanda cuando veas que alguien se está enriqueciendo de manera ilícita", dijo Zamora.



A Rubén Rocha también le pidió congruencia, ya que mientras criticaba al actual gobierno federal, trabajó para él y estuvo cobrando hasta 100 mil pesos mensuales y a Cuén que explicara sobre su patrimonio, que no concuerda con lo que dice ganar y con los puestos en que se ha desempeñado.



Al final, Mario Zamora reafirmó su compromiso con la sociedad, la que será su jefa cuando llegue al Senado, y a la que verá siempre a los ojos, con la cercanía y atención que realmente se merece.



"Quiero ser Senador y me comprometo a tres cosas sencillas: a estar cercano y que cada vez que me busques me encuentres; la segunda estar atento para atender personalmente tu petición, tu sugerencia, tu gestión; y la tercera, trabajar de la mano contigo para solucionar esa petición, esa solicitud que me estás pidiendo. A ti te va a costar y vamos a camina juntos para mejorar el estado en que vivimos".