Culpan a Meade y al PRI por los aumentos

MÉXICO.- Los grupos parlamentarios de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que los incrementos en los precios de productos de la canasta básica o en la gasolina son un reflejo de la mala política económica que implementó el ahora precandidato del tricolor, José Antonio Meade, como secretario de Hacienda del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los legisladores durante sesión.

Coincidieron en que la Secretaría de Hacienda no puede decir que no hay incrementos de precios, cuando estos se perciben en la disminución de captación de productos de los mexicanos, además de que no se pueden dar sin previa autorización de la autoridad gubernamental.

Rocío Nahle, coordinadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que los incrementos hablan de la falta de claridad del gobierno federal respecto a su política económica, pues cada año "recetan" al pueblo aumentos, razón por la cual su grupo parlamentario siempre ha votado contra la Ley de Ingresos.

Agregó que el PRI y sus aliados no quisieron votar para reducir el IEPS a las gasolinas y como resultado hay un nuevo gasolinazo, sumado a una inflación "tremenda". "De esto nos tiene que contestar José Antonio Meade, porque él fue quien realizó la Ley de Ingresos", dijo.

El líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, dijo que los aumentos son lamentables y responsabilidad del PRI y su precandidato Meade, pues él estaba a cargo de la política económica.

Protestan en Queretaro por el aumento de gasolina. Foto El Universal

El vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, señaló que los incrementos a los precios de las gasolinas son por la incapacidad del gobierno federal a la hora de instrumentar la reforma energética, generando abusos en otros sectores que también pretenden sacar "raja" de la incapacidad y debilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Dijo:

"Es una consecuencia del vacío de poder en la Secretaría de Hacienda, pues después del 15 de noviembre, fecha en la que se entregó el Presupuesto de Egresos, sólo se pensó en las elecciones, no en los mexicanos y menos en cuidar la economía".

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Germán Ralis, sostuvo que los aumentos son producto del desatino que se tuvo en las proyecciones de inflación que tenía el gobierno federal, que eran de 3%, pero en la actualidad son de 6.69%, lo que impacta en la canasta básica.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), dijo que son injustificables los aumentos que se han dado al inicio del año, "ya se han pronunciado las autoridades y ahora hay que exigirles la mayor eficiencia en vigilar que no se cometan abusos". Agregó, por otro lado, que la autoridad electoral debe investigar quién está detrás de esta campaña de desinformación en el caso de las gasolinas.