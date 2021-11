Cumbre trinacional: los "tres amigos" y el poder de lo no discutido

México.- En la cumbre trinacional entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá, lo no discutido era mucho más importante que lo discutido. Por un lado, el mero hecho de reunirse por primera vez en cinco años era importante. Como dijo el presidente Biden: “Podemos alcanzar todos los retos si solo tomamos el tiempo de discutir”.

Y había logros sustantivos muy importantes. Acordaron compartir dosis de vacunas para el covid-19, colaborar en la explotación sostenible de metales de tierras raras y crear un grupo de trabajo para mejorar las cadenas de suministro de nuestro continente, en lugar de depender tanto en China. Pero, el gran elefante presente en el salón era la migración, la crisis humanitaria en la frontera y el restablecimiento del programa Quédate en México, en particular. Por acuerdo mutuo, los tres no tocaron el tema durante la cumbre, ni en la parte formal, ni en las ruedas de prensa.

En anticipación a la cumbre, el presidente López Obrador abogó abiertamente por una reforma migratoria en Estados Unidos. Felicitó a Biden por haber promulgado la reforma más grande en una generación, y prometió en tono dramático “tomar nota de la postura de legisladores de los dos partidos” acerca de la reforma migratoria, es decir, usar su plataforma para condenar a cualquier legislador que se opusiera la reforma migratoria. Era un gesto de apoyo a Biden y de solidaridad con las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos.

Trampas en el Senado

El día siguiente, algunos periódicos mexicanos anunciaron que una reforma migratoria pasó el congreso de Estados Unidos, implicando presión exitosa por el presidente López Obrador, o por lo menos un aparente éxito bilateral.

En efecto, el viernes, la Cámara baja pasó una nueva versión del gran paquete de medidas sociales y ambientales que se llama Build Back Better, prometido por el presidente Biden. La legislación incluye una medida para suspender la deportación por un plazo de cinco años para personas indocumentadas que han vivido en Estados Unidos por más de 10 años. Según un análisis fiscal de la medida, podría dar protección a 6.5 millones de personas, más o menos la mitad mexicanos.

Pero los titulares son engañosos. Para pasar el Senado con mayoría simple y sin ser bloqueada por el filibustero, en un proceso que se llama “reconciliación”, las reglas del Senado estipulan que la legislación no puede incluir ninguna medida que no pertenece estrictamente al presupuesto. En versiones anteriores del paquete, el parlamentario del senado —el oficial encargado de interpretar estas reglas— falló que una medida para dar ciudadanía a millones de indocumentados no califica como medida presupuestal y, como tal, no puede ser promulgada en un proceso de reconciliación, y por eso fue eliminada de la legislación.

El parlamentario todavía no ha fallado sobre la suspensión temporal de deportación incluida en el paquete que pasó la Cámara el viernes, pero muy probablemente sufrirá el mismo destino.

Migración y política en Estados Unidos

Había grandes esperanzas por una reforma migratoria comprensiva con le elección de Biden y mayorías de su partido en las dos Cámaras del Congreso. Pero con la extensión de la pandemia, la dificultad de desenrollar las políticas de Trump, y la llegada masiva de migrantes y refugiados en la frontera, se complicó mucho.

La realidad es que, cuando el público estadounidense considera la migración como cuestión del tratamiento y los derechos de los que ya viven y trabajan aquí, la opinión mayoritaria es muy favorable hacia una reforma migratoria.

Pero, cuando el público considera la cuestión desde imágenes de campamentos improvisados en las ciudades fronterizas, caravanas de gente desesperada y una frontera silvestre reinado por coyotes y narcos, da combustible al mito de que cualquiera liberalización de la política migratoria sería un imán para más y más migración caótica y desesperada, y el apoyo se evapora.

Nosotros, quienes estudiamos la migración, podemos explicar que no es así, que tres generaciones de investigaciones empíricas rigurosas han demostrado que la migración tiene muy poco que ver con la política migratoria de Estados Unidos, o quién ocupa la Casa Blanca, y mucho que ver con las condiciones macroeconómicas y de seguridad. Podemos demostrar que hay picos de migración indocumentada bajo regímenes duros (como en 2019) y regímenes más liberales, y al contrario también. Pero las imágenes son intratables, y la política de la visibilidad domina todo.

Debajo de la creencia del imán de la frontera hay racismo, manipulación política, e información falsa. Pero, sobre todo, hay temor de lo desconocido y de los grandes cambios sociales que los migrantes representan.

El deseo político de Biden es que los migrantes desaparezcan de la escena. Por eso, la crisis en la frontera da a López Obrador apalancamiento frente a los Estados Unidos. Él sabe muy bien que la Guardia Nacional puede controlar cuántos llegan a la frontera norte o, por lo menos, la visibilidad de ellos. Esto era la experiencia de Obama y Peña Nieto en 2014, con la llegada masiva de niños no acompañados en la frontera, cuando Biden era vicepresidente.

Cambio climático

La tragedia de todo esto es que nadie tiene incentivo para resguardar los derechos humanos de los migrantes, ni para explorar los factores estructurales que los empujan hacia Estados Unidos.

Tal vez, lo más irónico de esto es que la otra cuestión no discutida por acuerdo de los tres amigos —medidas para controlar y dar reversa al cambio climático— es un factor muy importante en el desplazamiento de los migrantes y será, sin duda, el factor más importante de desplazamiento y migración masiva en un futuro no tan distante.

Hace pocas semanas, en el COP26 en Escocia, los mismos tres amigos fueron expuestos como muy atrasados en políticas ambientales, especialmente dado su riqueza relativa: Estados Unidos por el legado vergonzoso de Trump y las grandes petroleras en suprimir la ciencia y bloquear a cualquiera política para combatir el cambio climático, Canadá por expandir las versiones más sucias de la extracción de recursos petroleros y permitir la destrucción masiva de bosques y tierras indígenas, y México por pedir miles de millones de fondos internacionales para una transición del carbono poco después de comprar una refinería en Texas e invertir masivamente en megaproyectos con huellas de carbono insostenibles.

Pues, hay bastante culpa para compartir. Y ya no podemos culpar a los enemigos de siempre: si sea Trump, el viejo sistema político en México o caricaturas del coloso del norte del siglo pasado. Lo importante es reconocer que gran parte del problema migratorio y climático se debe a nuestro éxito económico trilateral.

El libre comercio ha creado crecimiento económico increíble en nuestro continente. El desarrollo regional de gas natural y el petróleo han reducido la influencia de dictaduras del Oriente Medio. Y la integración de industrias norteamericanas —automotriz, agrícola, IT, minería— ha limitado la influencia de China y expandido la movilidad social. Pero también han facilitado desplazamiento masivo, el florecimiento del crimen organizado y la degradación ambiental, particularmente en México.

La lección para los tres amigos es apalancar los intereses mutuos a nivel continental y hacerlo en voz alta, en lugar de caerse en el juego de la visibilidad y lo no discutido. Pero, como dijo Biden, primero hay que tomar tiempo para discutir.

Para entender...

Caravanas en México

Migrantes centroamericanos integran una caravana que se dirige a Estados Unidos, viajan por Chiapas y otro grupo se encuentra ya en Veracruz. La nueva caravana migrante se encuentra muy diezmada, han reportado agencias de noticias, hay migrantes enfermos. El Universal de Oaxaca reporta que los agentes de Migración mexicanos los están asustando señalando las dificultades y peligro del camino. Periodistas han sido intimidados también por elementos del Instituto de Migración, que les han impedido desarrollar su trabajo documentando el avance de la caravana.

El director del INM, Héctor Martínez, declaró a Aristegui Noticias que cerca de mil 500 personas de la caravana están ya en 15 estados, quienes ya tienen una CURP y ya tienen tarjetas de visitantes, por lo que pueden solicitar empleo, dijo que no deben marchar para regularizarse y les han pedido desistir.

Perfil

Nombre: Dr. Everard Meade.



Lugar de origen: Estados Unidos.

Profesión: Investigador experto en estudios de violencia, paz y migración.

Trayectoria: Actual director del Proceso Pacífico www.procesopacifico.org.

Ha desarrollado diversos diplomados de paz aplicada en Sinaloa en colaboración con la UAS, Tec de Monterrey y la organización civil Espacios para la Paz. Ha sido profesor en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad de San Diego, fue el director del Instituto Transfronterizo.