Da AMLO 15 días a gobernadores para decidir si se suman al Insabi

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los gobernadores de los estados de la República tienen 15 días para decidir si se adhieren al acuerdo de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), una pieza clave en el Plan de Salud del Gobierno Federal.

El mandatario detalló que, en caso de que los gobernadores decidan no sumarse, serán ellos quienes se harán cargo de los servicios de salud de sus estados.

"Hay un tiempo, 15 días para que ellos decidan si se adhieren, si van a participar o no en el plan. Faltan 19, para ser exacto; no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se harán cargo de la atención médica y los servicios de salud si no se adhieren", adelantó.

Añadió que los mandatarios estatales "tienen derecho a contar con la información suficiente sobre el acuerdo de salud", el cual entró en vigor desde el 1 de enero de este 2020.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que hasta el momento son 13 los estados que han firmado el contrado para adherirse al nuevo Insabi.

