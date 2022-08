Da equipo de Ebrard pruebas contra Sheinbaum y Adán Augusto 

El equipo de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia en 2024, entregó a la dirigencia nacional de Morena información sobre lo que califican como un dispendio en propagada y "acuerdos partidistas" en favor de los otros aspirantes a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.



La senadora Malú Micher, coordinadora para el proceso interno por parte de Ebrard, entregó ayer a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, una decena de carpetas con algunas pruebas de espectaculares, bardas y mantas. Con ello, sustentan su exigencia de piso parejo para elegir al abanderado rumbo a la elección del 2024.



La petición del equipo de Ebrard es que la dirigencia nacional de Morena investigue el origen de los recursos para este despliegue de propaganda en todo el País.



En la documentación también exhiben algunos "acuerdos políticos" que están realizando los aspirantes o quienes los representan para ganar apoyo.



En entrevista, Micher insistió en que hicieron tres peticiones a Delgado: uno, poner orden y revisar el origen del derroche para frenarlo; dos, citar a los equipos de los aspirantes para establecer reglas claras; y tres, aplicar el mismo método para elegir al coordinador de comités de defensa de la 4T -que será el candidato presidencial- como en el 2011.



"Le entregamos a Mario Delgado una muestra representativa de nuestra preocupación, no estamos más que manifestando una serie de acciones que a nuestro criterio no ayudan a tener un piso parejo.



"Son una muestra representativa de bardas, espectaculares, mantas y demás propaganda que está en todo el País, concretamente de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Mario es el que puede poner remedio a esto, son sus facultades y nos parece que debe de poner orden", indicó Micher.



Recalcó que no están acusando a la Jefa de Gobierno o al Secretario de Gobernación de usar recursos públicos o propios, sino que existe un despliegue de propaganda a su favor que debe investigarse quién y cómo se está pagando.



"No estamos acusando a nadie y hago énfasis en eso. Está bien que cada quien que haga su luchita, pero tiene que aclararse cuál es el origen, cómo se están operando y que no estén al margen de la institucionalidad", expuso.



La legisladora insistió en que la dirigencia nacional debe fijar reglas claras, con límites específicos, pues lo que está en juego no es un cargo menor.



"Yo respeto las opiniones tanto de Adán como de Claudia, pero esto no es cualquier cosa, no es como si estamos en la prepa y decimos saquen sus cartulinas; no, no, es un partido político y es un proceso serio y le queremos dar seriedad, estamos contribuyendo a un juego limpio, es todo lo que pedimos.



"Si Mario no lo hace, entonces díganme qué vamos hacer, no vamos a ir al INE. Si nos dicen que no hay acuerdo, no hay límites, no hay reglas, pues que nos lo firmen y entonces ya cada quien se va a hacer por su campaña. Simplemente queremos orden para que esto establezca condiciones equitativas", añadió.

Te recomendamos leer:



Micher consideró que sin propaganda como otros aspirantes, Ebrard va a la cabeza de todas las encuestas, por lo que quieren garantizar que el método sea el correcto.



Insistió en que si cada aspirante nombra a una encuestadora, y una empresa coordina los trabajos y juntos definen las preguntas, entonces el resultado dará certeza.



Afirmó que Delgado se comprometió a revisar la documentación y convocar a los equipos a un encuentro.