Da pena ajena: critica Vicente Fox a AMLO por injerencia en elecciones de Colombia

México.- El expresidente Vicente Fox criticó a AMLO luego de que el Gobierno de Colombia calificara sus declaraciones como injerencista en el proceso electoral que se está realizando en el país sudamericano.

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada indicó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otra vez estaba “regándola”, al opinar sobre las campañas electorales en Colombia al acusar de una “guerra sucia” contra Gustavo Petro.

“Nuevamente López en el mundo! Regándola!! Da pena ajena!!”, escribió el exmandatario panista.

La publicación de Vicente Fox estaba acompañada de la postura de la cancillería de Colombia, donde califican a AMLO como injerencista y le pedían al mandatario mexicano no intervenir en las elecciones del país.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”, se destacó en el mensaje del Gobierno de Colombia.

“Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores”, puntualizaron.

¿Qué dijo AMLO?

Andrés Manuel López Obrador, denunció este viernes una "guerra sucia" contra el izquierdista Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico en Colombia.

“Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigna y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México", manifestó el mandatario en La Mañanera.

López Obrador recitó con sarcasmo los lemas que, según él, utilizan contra el candidato de izquierdas, como "Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero" y "Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera".

El presidente de México justificó hablar de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya segunda vuelta será el 19 de junio, con el argumento que él también padeció "guerra sucia".

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia", indicó.