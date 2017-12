Dan 3 años de cárcel a Karla Jurado, cómplice de Duarte

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el Ministerio Público mostró ante un juez que Karla Jurado, quien era Directora Administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, junto con otros ex funcionarios, llevó a cabo el desvío del dinero de las arcas públicas, esto entre febrero y abril del pasado 2016.

Según publicaron medios locales, la ex funcionaria aceptó su responsabilidad en el delito de peculado, por lo que le realizaron un procedimiento abreviado.

La exfuncionaria Karla Areli Jurado Bafidis fue sentenciada a tres años de prisión por el desvío de 246 millones de pesos del erario estatal https://t.co/jFyKhmmzwx #JusticiaParaChihuahua #Sentencia #Peculado #Exfuncionaria — Fiscalía Zona Centro (@FDZC_Chih) 10 de diciembre de 2017

El juez le imputó 3 años de cárcel, así como el pago de 246 millones de pesos como reparación del daño, sin beneficio de la condena condicional, tras presnetar numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales contables, el Ministerio Público.

A su vez la Fiscalía solicitó al Juez una multa de 373 mil 383 pesos y que sea inhabilitada por tres años para desempeñar cargos públicos, peticiones que serán resueltas el próximo 11 de diciembre.

El día de la detención

El pasado 10 de junio, la ex directora de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en Chihuahua, Karla Areli Jurado Bafidi, fue detenida por el delito de preculado durante el gobierno del ex gobernador César Duarte.

Jurado Bafidi fue detenida por por agentes de la la Policía Ministerial esta mañana cuando salía de su casa.

La ex directora de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, fue trasladada al Cereso femenil número 1 en Aquiles Serdán, donde a su vez fue presentada ante un juez quien le dictó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.

La ex funcionaria fue imputada por el presunto desvió de 246 millones de pesos, mismos que fueron extraídos en el gobierno de César Duarte ex gobernador, según lo señaló la Fiscalía General del Estado.

La Unidad de Atención a Delitos Patrimoniales de la FGE acusó directamente a Jurado Bafidis de haber participado desde su puesto administrativo en la simulación de contratos, realización de pagos y facturación para provecho personal.

Dentro de la causa penal 780/2017, y SH/AD/078/2016 son relacionados a un programa de talleres para padres de nivel preescolar y primaria por 55 millones de pesos a favor de la empresa “Servicios y Asesorías Samex, S.C.”.



También la causa penal con folio SH/AD/079/2016 consigna a una capacitación de docentes de nivel básico por un monto de 55 millones de pesos a “Servicios y Asesorías Sinax, S.A de C.V.”.



El tercero folio penal es el SH/AD/080/2016, mismo que fue creado por el concepto de un curso sobre medio ambiente por 46 millones de pesos a servicios y asesorías “Sisass, S.A de C.V.”; mientras que el cuarto está identificado como el SH/AD/070/2016 para la implementación del software “Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal” por 90 millones de pesos que se entregó al “Despacho de Profesionistas Futura, S.A. de C.V.”

Se dice que presuntamente el desvió de los 246 millones de pesos que fueron desviados de la Secretaría de Educación fueron destinados para la gubernatura de Enrique Serrano Escobar, candidato por la alianza PRI, PVEM, PT y Panal.

Asimismo se presume que en el peculado se encuentran implicados otros más ex funcionarios por mencionar el ex titular de dicha Secretaría estatal, Ricardo Yáñez Herrera; el ex director Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles y el ex director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García.

Todos ellos actualmente se encuentran recluidos en el Cereso varonil de San Guillermo bajo proceso penal, mientras que la situación legal de Karla Areli Jurado Bafidis se definirá esta semana.

