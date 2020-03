Dan a Ejército manejo de 10 hospitales por Coronavirus

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Ejército mexicano y la Marina tendrán a su disposición y administrarán diez hospitales recién terminados para que, en caso de que se requiera el Plan DN-III, atiendan a pacientes enfermos de coronavirus en México.

"Entonces estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el marco, en el contexto de la aplicación, si es necesario, del plan DN-III, para que tanto el Ejército como la Marina nos vengan a reforzar", dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

En el video, López Obrador aparece en un hospital de Oaxaca, acompañado por el Gobernador Alejandro Murat.

El Presidente precisó nada más que los diez centros de salud están recién terminados, pero que les faltan médicos o equipo, por lo que ha ordenado a la Secretaria de Hacienda que entregue recursos al Ejército.

"Estoy instruyendo a la Secretaría de Hacienda para que se le entregue presupuesto al Ejército, así como este hospital nuevo, tenemos aproximadamente 10 que están terminados pero no están equipados, que están terminados y equipados, pero faltan los médicos, los especialistas", dijo el Mandatario federal.

Sin adelantar vísperas, nos estamos preparando para enfrentar la etapa crítica del #coronavirus. pic.twitter.com/kEhX1FCDRk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

López Obrador explicó que uno de los diez hospitales será el de Juchitán, que fue reparado por el Ejército después del sismo de 2017.

Con esto, sostuvo, habrá dos formas de atender a la población, con todos los centros de salud públicos y los que tendrá a su cargo el Ejército.

El Presidente llamó a la población a la calma, pues dijo que se debe de prevenir la afectación a la salud y también la estabilidad económica y se puso como ejemplo.

"Hay algo que nos caracteriza, lo puedo decir, porque tengo como antecedente todo lo que ha sido mi vida pública, nos caracteriza el humanismo, el amor al prójimo. Nosotros no queremos que el pueblo sufra, no queremos que nadie pierda la vida, estamos trabajando profesionalmente y también cuidando que no se nos caiga mucho la economía, porque vamos a salvar este obstáculo del coronavirus, pero no queremos que nos quede la economía muy deteriorada, que no se nos deprecie mucho el peso que no tengamos desempleo, que podamos pronto recuperarnos", indicó.

El tabasqueño dijo que en su conversación de ayer por teléfono con Donald Trump le propuso que en cuanto termine la emergencia sanitaria se apuren para que ya entre en vigor el Tratado de Libre Comercio.

López Obrador terminó este domingo su gira de tres días por Oaxaca, donde supervisó la construcción de carreteras y de un hospital en Tlaxiaco y conmemoró el aniversario de Benito Juárez.

En el aeropuerto de Oaxaca, en tanto, antes de abordar, los pasajeros deben de responder un cuestionario sobre si han tenido contacto con alguien diagnosticado con coronavirus o si el pasajero mismo ha presentado algún síntoma como tos seca, dificultad para respirar, o fiebre. Debe dejar, además, sus datos de contacto.

Los aviones también son desinfectados antes del abordaje.