Dan amparo a César Duarte; "Está a un paso de dejar la prisión", asegura abogado

Estados Unidos.- César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, se encuentra a punto de abandonar el centro penitenciario estadounidense en el que permanece desde el pasado año, esto tras que un juez federal le otorgara un amparo, de acuerdo a lo informado por su abogado Juan Carlos Mendoza Luján.

La defensa del ex priista puntualizó que se le había concedido el recurso solicitado luego de resolver que el ex mandatario estatal no conoce de forma certera los delitos que se le imputan, por lo que se está violentando su garantía de audiencia, seguridad jurídica y presunción de inocencia.

Dio a conocer, también, que la determinación de fondo del amparo ya fue mandada al juez de Miami, Florida, Estados Unidos, donde el pasado 8 de julio de 2020 Duarte Jáquez fue arrestado, mismo que deberá establecer si es procedente o no la extradición.

Mendoza sostuvo que el hecho de que el jurista federal haya determinado que el exgobernador de Chihuahua desconoce los ilícitos de los que se le acusa es una "prueba superviviente de las violaciones reiteradas de las autoridades estatales", cuyo objetivo, indicó, es "fabricar delitos, desarrollar venganzas y promover odios y divisiones entre familias y sectores de la sociedad".

Expuso que tales elementos podrían ser tomados en cuenta para que las autoridades estadounidenses nieguen la solicitud de extradición de César Duarte a territorio mexicana, con el objeto de ser juzgado bajo las leyes nacionales.

César Duarte, detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, es acusado de la posible comisión de peculado agravado, derivado de un desvío de recursos públicos en el transcurso de su gobierno en Chihuahua por mil 200 millones de pesos.

Aunado a ello, se la ha señalado por la presunta existencia de la denominada "nómina secreta", mediante la cual supuestamente sobornaba con erario a funcionarios estatales de distintos partidos políticos.