Dan de alta a gobernador de Baja California, Jaime Bonilla tras recuperarse de covid

Baja California.- El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla salió del Hospital General de la ciudad de Tijuana, tras ser ingresado el pasado martes tras dar positivo a Covid-19 y se le desarrollará neumonia.

El mandatario de Baja California aprovechó su salida del nosocomio en donde estuvo internado para estar bajo observación por los médicos, para reiterar que seguirá trabajando por el estado mediante reuniones por vía internet desde su casa.

Jaime Bonilla insistió que no cree en medidas coercitivas y que el toque de queda debe ser "de coinciencia", aunque reconoció que la sana distancia y usar careta no es suficiente, por lo que usar cubrebocas es necesario.



Por lo pronto me instalo en mi casa, aquí en mi condominio, me instalaré ahí hasta que los médicos me digan que ya puedo recibir gente, hasta entonces estaré ahí operando o contestando llamadas, haciendo reuniones zoom, no pienso reunirme con nadie físicamente, mencionó Bonilla.