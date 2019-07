Dan lectura a dictámenes de cuenta pública de municipios

Sinaloa.- Tras darse primera lectura a los dictámenes de los informes de cuentas públicas de nueve municipios, se acordó que el dictamen del informe individual del Gobierno del Estado y demás organismos autónomos se postergará hasta la siguiente semana.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, manifestó que una vez dada la primera lectura, los diputados tendrán siete días para conocer los dictámenes y tomar una decisión sobre el sentido de su voto.

Reacciones

Ante las declaraciones de los líderes empresariales, quienes exhortaron a que la votación de los informes de las cuentas públicas no se politice, Zazueta Zazueta aseveró que tal intención no existe y que no hay discriminación con algún municipio: “Esto no se debe politizar, por eso nosotros, al valorar los informes, consideramos que no había un argumento sólido para aprobar. Que estén tranquilos. Recuerden que ya no se votan la cuentas públicas, lo que votamos son informes”, dijo.

Aseveró que después de la reunión que sostuvo la presidenta de la Junta de Coordinación Política y el gobernador del estado no hubo ninguna instrucción o acuerdo para el dictamen de los posteriores informes, y que el grupo parlamentario de Morena se seguirá apegando al marco legal constitucional para continuar con las labores.

Reformas a la ASE

Debido a la polémica generada sobre la legalidad de la votación y el dictamen de las cuentas públicas, Graciela Domínguez manifestó que se agendará dentro de las actividades del Congreso reformar en materia de fiscalización para evitar recaer en los conflictos que hasta ahora se están presentando.

Manifestó que es importante que quienes han intervenido o descalificado el trabajo de la Comisión fiscalizadora conozcan las facultades legales del Legislativo en materia de votación de cuentas públicas, y descartó que se intente generar una serie de golpeteo político a los otros Gobiernos: “Invitamos a todos los que tengan dudas para que entren al portal de transparencia y vean todos los informes que entregó la ASE. No hay ninguna información oculta”, dijo.