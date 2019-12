Dan plazo para comparecencia de Rosario Robles 

CIUDAD DE MÉXICO.-El próximo 10 de diciembre, Rosario Robles debe comparecer ante la Sección Instructora que analiza la procedencia del juicio político en su contra, informó el presidente de ese órgano legislativo, el morenista Pablo Gómez.



El legislador, quien negó actuar con revanchismo, sostuvo que el 10 vence el plazo de siete días, contados a partir del lunes pasado, cuando la Cámara de Diputados envió la notificación a la acusada al penal de Santa Martha Acatitla.





Gómez explicó que en caso de que Robles desee comparecer personalmente, como presidente de la Sección Instructora se dirigirá personalmente al juez de distrito para que éste determine el procedimiento a seguir.



"Si ella quiere comparecer, yo me dirijo al juez de distrito y le solicito que, por favor, provea lo necesario para que ella venga y esté presente en el Palacio Legislativo y pueda comparecer", explicó.

El próximo 10 de diciembre debe de comparecer Rosario Robles ante la Comisión Instructura. | Especial



El diputado de Morena dijo que a partir de la comparecencia o no de la ex funcionaria federal, la Sección Instructora resolverá la apertura del periodo de pruebas que, de acuerdo con la ley, es de 30 días naturales.



Al término de ese plazo, agregó, los cuatro legisladores que conforman ese órgano decidirán si prolongan o no el periodo de pruebas, tras lo cual deberán emitir una resolución de procedencia o no de juicio político contra Robles.



El periodo de pruebas, dijo, constará de dos etapas. En la primera, solicitarán información y documentación a las secretarías de Estado en donde presuntamente se realizaron las actividades denunciadas; también pedirán información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fin de evaluar si las auditorías reportadas en las cuentas públicas pueden constituirse como pruebas en el proceso.



Gómez agregó que dirigirán solicitudes a universidades involucradas en la Estafa Maestra y a los ex funcionarios implicados en la firma de convenios, contratos y acuerdos.



En la segunda etapa, abundó, entrarán a la revisión de las empresas que recibieron dinero a partir de la firma de contratos cuyos servicios no se proporcionaron.



El diputado rechazó tener conflicto de intereses en el juicio político contra Robles, a pesar de que la conoce e incluso fueron parte del mismo Comité Ejecutivo Nacional del PRD cuando lo dirigía el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.



También negó actuar con revanchismo, y recordó que en ese entonces él ocupaba el cargo de secretario en materia electoral, y Robles en materia de organización.



"No tengo ningún interés personal en este asunto, mi interés es un interés público, el juicio político es una institución para salvaguardar los intereses públicos, no los intereses personales de nadie", aseguró.