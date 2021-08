Dan respaldo al ex canciller Luis Ernesto Derbez Bautista, señalado por supuesto fraude

Sinaloa.- El Patronato de la de la Fundación Universidad de las Américas Puebla hizo público su respaldo y voto de confianza a favor del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, el actual rector con licencia de la Universidad de las Américas Puebla, a quien se le giró una orden de aprehensión por supuesto delito de fraude específico.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, la orden fue girada tras determinar que, supuestamente, Derbez Bautista y los directivos crearon una serie de empresas, entre ellas la sociedad Universidad de las Américas Puebla Jenkins Graduate School.

El Patronato encabezado por su Presidenta Margarita Jenkins de Landa, informó a través de un comunicado que confía en que el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, su equipo directivo y los abogados, “podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes, de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales,” señala.

Luis Ernesto Derbez Bautista ha mantenido una trayectoria política en el país junto al partido Acción Nacional. Fungió como Secretario de Economía del Gobierno de Vicente Fox y del 2003 a 2006 fue secretario de Relaciones Exteriores para la misma administración.

Fue designado secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo del PAN en el año 2006. Más tarde, en 2007, fue presidente del Instituto para la Globalización, la Competitividad y la Democracia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

El ex canciller es señalado por la autoridad junto a sus colaboradores cercanos en la Universidad de las Américas Puebla, como Mónica Ruíz Huerta Puebla, exVicerrectora Administrativa;Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos a quienes el Patronato de la de la Fundación Universidad de las Américas Puebla también otorgó su respaldo.

Mientras se resuelve la situación legal, se nombró a Cecilia Anaya Berríos como Rectora Interina de la Universidad.

