¡Dando y dando! Gobierno de AMLO pide agentes mexicanos en USA a cambio de visas para la DEA

Aparentemente, el gobierno de Estados Unidos no ha aceptado aún la condición de México de permitir la presencia de agentes mexicanos en su territorio, pese a que se ha destacado que ambos países actuarán como "socios iguales" en el nuevo acuerdo Entendimiento Bicentenario, que sustituye la Iniciativa Mérida.

"En la reunión con sus contrapartes de México, el procurador general de Justicia, Merrick Garland, y el secretario de Estado, Antony Blinken, negociaron el asunto de la visa de los agentes de la DEA. No hubo arreglo y se determinó que se seguirá negociando", aseguró la fuente de USA.

Fue durante la sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) realizada el pasado 7 de octubre que la comitiva estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, intentó negociar el tema de la DEA, pero no se llegó a ninguna conclusión.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.