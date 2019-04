Dará Coahuila $300 por cada niño a estancias 

Coahuila, México.-El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aplicará cerca de 11 millones de pesos en subsidiar 231 estancias infantiles como un incentivo para que no cierren sus puertas.



En una ceremonia realizada este viernes en Palacio de Gobierno, Riquelme dijo que el Gobierno pagará a cada guardería 300 pesos por cada niño que atienden, en un padrón de unos 6 mil menores.



"El Gobernador firmó el Convenio Marco con el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro, y las representantes de empresas infantiles de La Laguna, Verónica Rodríguez Soto, y de la Región Sureste, María de Jesús Rodríguez Jaramillo", informó el Gobierno estatal.



En su discurso, Riquelme se dijo dispuesto también a apoyar a los padres que no tengan recursos para mantener a sus hijos en guardería, para apoyarlos y que los mantengan ahí.

El @GobDeCoahuila, en un esfuerzo transversal, implementó el #Programa de #ApoyoEmergente a #EstanciasInfantiles, como resultado de la unidad, coordinación y solidaridad con los padres y madres de familia trabajadoras, señaló el gobernador @mrikelme.#FuerteCoahuilaEs pic.twitter.com/lElH0MZ9yc — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) April 26, 2019



El Gobernador llamó al Presidente López Obrador a regresar el esquema de subsidio a las estancias infantiles.

"Esperamos que el Gobierno federal reintegre las políticas públicas que en su momento fueron exitosas sin dejar de lado que alguien pudo abusar, que con mayor supervisión queden en operación, que queden firmes y evitemos el cierre de gran parte de ellas, porque la manufactura, las empresas son parte de nuestra vida laboral en Coahuila", declaró.Dijo que son 300 pesos por los casi 6 mil niños que están registrados en guarderías."El padre de familia que ya no recibe el subsidio federal a lo mejor le tiene que poner 400 pesos o 500 pesos como complemento, y con lo nuestro, las estancias infantiles no tienen su ganancia, pero no salen mal", dijo.Riquelme aclaró que son 231 estancias las que entran al programa de apoyo, donde se privilegiaron aquellas donde se atienden a más niños de trabajadores de la industria manufacturera.