Datos personales y uso de la fuerza, facultades de la Guardia Nacional

Las leyes secundarias de la Guardia Nacional fueron aprobadas por el Senado este 21 de enero. Las normativas se crearon a puerta cerrada, a pesar del llamado constante que hicieran organizaciones civiles, nacionales e internacionales a convocar parlamentos abiertos, entrevistar a víctimas y policías municipales y estatales.

Amnistía Internacional, a través de un comunicado, hacía el llamado, un día antes de la aprobación, a que las normas que regirán el país no se hicieran a puerta cerrada. El mismo motivo fue expuesto por María Elena Morera, presidenta de la organización Causa Común, quien señaló en sus redes sociales que el proceso legislativo fue realizado «en lo oscurito» y no se escuchó a las víctimas ni hubo parlamento abierto.

La Cámara Alta aprobó la ley orgánica de la Guardia Nacional,la Ley del Uso de la Fuerza Pública, el Sistema Nacional de Seguridad y el Registro Nacional de Detenciones. Entre los puntos que se dieron a conocer, después del consenso realizado por los senadores, destacan que la Guardia Nacional será de carácter civil y policial.

Tendrán la autoridad de realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad dentro de estados y municipios.

Ilustración El Debate

Para ingresar a la Guardia Nacional se acordó que marinos y militares deberán separarse de su cargo y quedar adscritos a la Guardia, que los mantendrá sujetos a la disciplina, al fuero civil y a la cadena de mando establecidos en ella.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad establece que se creará un Sistema Nacional de Información, en el cual las entidades federativas y los municipios deberán integrar información de los ciudadanos, y la Guardia Nacional podrá tener acceso a ella cuando lo solicite, en particular en detenciones, completándose así con la Ley Nacional de Detenciones, también aprobada.

En el caso de la Ley del Uso de la Fuerza, se destaca que en las manifestaciones públicas pacíficas, con objeto lícito, no se podrá realizar el uso de la fuerza en contra.

Exigencia en resultados

En dicho panorama, Manuel Durazno, analista en temas de Seguridad, comentó a EL DEBATE desde la Ciudad de México que la implementación de que un integrante de la Guardia Nacional deba ser separado de su cargo, militar o naval, es una medida, más que nada, para darle formalidad al cuerpo de la Guardia Nacional. Sin embargo, hizo hincapié en que ello no quita el hecho de que tengan una carrera y una formación militar.

Al ser cuestionado sobre qué tan positiva puede ser la Guardia Nacional para el país, el analista detalló que por ahora se cuenta con todo el marco jurídico y ya hay señales de que es un cuerpo que tiene la capacidad de enfrentar la crisis en la que se encuentra México, pero advirtió: «Yo creo que, dadas las circunstancias que se han establecido con las cuatro reformas, sí se puede, ojalá; y, de no ser así, habrá que recriminarle al presidente, incluso a la Administración, porque es su tarea la seguridad en estos seis años que fueron electos», sostuvo.

Respecto a las modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitirán crear una megabase de datos en materia de seguridad pública y justicia penal, denominada Sistema Nacional de Información, el experto indicó que desde inicios del Gobierno de Felipe Calderón se dejó de invertir en los sistemas de información con los que contaba, en ese entonces, la Secretaría de Seguridad Pública, que pasó a la Comisión Nacional de Seguridad, y luego a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Detalló que fueron olvidados, por lo que esta Administración heredó una infraestructura tecnológica obsoleta con sistemas de información de hace treinta años: «Se va a crear este tema nacional de información que pretende incorporar la información proveniente de todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, policías municipales, federales, Fiscalía.

Es muy importante porque eso les va a permitir a la Guardia Nacional contar con información periódica y al tanto, contar con información actualizada, que era lo que no se tenía».

Manuel Durazno agregó que, en el caso del registro nacional de detenciones, también va hacia la dirección de recopilación de información, ya que plantea que, una vez que la Guardia Nacional detenga a alguien, va a poder contar con su nombre, con algún tipo de biométrico, licencia o alguna otra medida para poder tener información sobre detenciones previas y la información geográfica, pero advirtió que todo eso deberá ser con las mediciones y en apego a los derechos humanos, que es también de lo que habla la Ley del Uso de la Fuerza.

Determinaciones legales

El dictamen se logró con 114 votos a favor, cero en contra y una abstención, esta última se dio por parte del senador ciudadano Emilio Álvarez Icaza Longoria. Él mismo explicó en un comunicado que la razón de omitir su voto fue derivado de la falta de consulta a víctimas por no convocar a parlamento abierto, porque tampoco se consultó directamente a involucrados en uso de la fuerza y detenciones y porque se legisló sin la ciudadanía.

En el documento de cinco hojas añadió que en materia de seguridad en el país deben existir dos dinámicas: la ley de la Guardia Nacional y las leyes de carácter nacional. «Esto, además de que es un error, nos lleva a perder una oportunidad histórica para reorientar las labores de los estados en materia de seguridad pública. De esta manera no contribuimos a que se atienda la responsabilidad de los otros niveles de Gobierno en materia de seguridad pública, como sí lo hicimos en la reforma constitucional», expuso.

Criticó que no se citara ni escuchara a un solo funcionario estatal, policía, secretario, fiscal u otra autoridad que vaya a aplicar las leyes nacionales a dar su opinión: «En las cuatro leyes no se contempla ningún mecanismo/observatorio ciudadano de seguimiento y evaluación. Esto es una grave omisión. El modelo de seguridad ciudadana supone la efectiva participación ciudadana. No podemos construir instituciones y procedimientos de seguridad pública al margen de las reglas de la democracia».

Asimismo, detalló que el 80 por ciento de las personas en reclusión fue detenido por cuerpos de seguridad estatales o municipales, y solo cinco entidades tienen una ley específica en materia de uso de la fuerza; 27 no tiene.

En contraste, Imelda Castro, senadora por Morena, detalló en entrevista para EL DEBATE que los acuerdos alcanzados en el diseño de las cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, por las diferentes fuerzas parlamentarias, expresa uno de los más altos niveles de consenso en la historia de esta legislatura. Sobre todo —indicó— porque se trata de leyes secundarias para las cuales Morena tiene los votos para sacarlas adelante; sin embargo, pusieron por delante el interés general del país y del Senado para ir todos juntos.

«El tema lo vale, el reto mayor que tiene este Gobierno es la inseguridad pública, y se trata de no escatimarle los instrumentos legales que necesita para cumplirle a México», sostuvo.

La legisladora detalló que la Guardia Nacional es una nueva institución de Seguridad Pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

«Ciertamente, en su proceso de conformación irá transitando de ser una mezcla de rasgos militares con civiles, hasta ser completamente civil: formación y entrenamiento militar, con tribunales militares y atención médica en las instituciones militares para los integrantes que tienen ese origen, pero los de nuevo ingreso estarán en un esquema de atención civil. En ningún caso se perderán los derechos laborales, de seguridad social ya adquiridos; sus promociones, condecoraciones, insignias, grados, antigüedad, etcétera, se mantendrán», aclaró. Asimismo, reafirmó que los militares que se separen para ocupar los mandos serán comandantes con funciones de mando civil.

Respecto a la Ley del Uso de la Fuerza y el respeto a los derechos humanos, la funcionaria aseguró que todos los integrantes de la Guardia Nacional serán entrenados y capacitados bajo las normas y los principios internacionales y constitucionales basados en el respeto a los derechos humanos, lo que —dijo— es consustancial a los compromisos y convicciones del Gobierno de la República y al espíritu del legislador.

Acuerdo en consenso

Por su parte, el senador por el PRI Mario Zamora reconoció el trabajo del bloque opositor en el Senado, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el de Morena y la gente del Gobierno que llegó a los últimos acuerdos para la aprobación de las cuatro leyes secundarias a la Guardia Nacional.

El legislador destacó particularmente el trabajo del senador Ricardo Monreal, quien —dijo— tuvo una total apertura al buscar que la Guardia Nacional fuera una institución civil: «Quiero reconocer al senador Monreal porque las reglas secundarias pudieron sacarse con la mayoría que tiene Morena y sus aliados; sin embargo, el acuerdo cuando hicimos la reforma constitucional era que la íbamos a construir entre todos, juntos», comentó.

Respecto a la iniciativa inicial que envió el Ejecutivo, indicó que prácticamente se cambió en un 80 por ciento, siendo un trabajo de consenso y convencimiento con todos los argumentos.

Ejemplificó indicando que la propuesta inicial proponía que todos los policías, militares y navales que pasaran a formar parte de la Guardia únicamente le pusieran un parche a su uniforme, a lo que los legisladores dieron revés pidiendo un uniforme para que los ciudadanos los identifiquen.

«Yo creo que ha sido un trabajo de muchísimas horas, de mucha argumentación, de mucha capacidad técnica, y siempre viendo por el bien de México», destacó.

Mario Zamora enfatizó que la Guardia Nacional será una herramienta que deberá implementar el Ejecutivo, pero con un marco legal que —dijo— cuida siempre al ciudadano, respeta sus derechos humanos y el carácter civil de la institución.

Además, expuso que deja claros los tiempos y las responsabilidades de la nueva corporación, así como las investigaciones del Ministerio Público y el respeto a la autonomía de estados y municipios: «Desde el Legislativos habremos de estar muy atentos a la implementación de esta nueva ley e institución y estar, en el buen sentido de la palabra, exigiendo y exhibiendo los buenos o malos resultados que esta dé», sostuvo.