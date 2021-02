David Colmenares descarta renuncia de la ASF tras polémica por supuesto informe de "mala fe" del NAIM

Ciudad de México.-Luego de que el pasado lunes la Auditoria Superior de la Federación (ASF) diera a conocer que el monto total de la cancelación del proyecto de inversión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es menos al costo estimado inicialmente, David Colmenares, titular de la ASF, descartó que hubiera mala fe en la estimación y apuntó a que no abandonaría el cargo.

La respuesta la dio luego de que se generara una polémica en torno a la veracidad del informe ya que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera respaldara las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a le mega obra.

"Cometieron errores básicos de contabilidad financiera, algo sorprendente en una institución tan profesional como la ASF", mencionó Herrera en un video publicado en redes sociales.

Leer más: Llama Cámara de Diputados a comparecer a auditores de la ASF por errores en auditoría del NAIM

Ante ello, David Colmenares en entrevista para Radio Formula contestó. "Yo te puedo decir que en estos casos habría todo, pero no mala fe. El propio secretario lo dijo al otro día, que reconocía que no había mala fe".

Así mismo mencionó que la ASF no tiene relación con ningún partido político y tampoco militantes, pero aseguró que "obviamente a nosotros nos afecta el clima político, pero nosotros no tenemos interés partidista ni de mala fe, respeto al gobierno ni a otra fuerza política del país".

En cuanto a su renuncia al cargo, mencionó que no lo haría si no era parte de una causa legal fundamenta, ya que señaló fue elegido como titular de la ASF para hacer las cosas bien y no para tratar de dañar a otras personas.