David Penchyna niega haber sobornado por reforma energética: miente Lozoya para salvarse de la cárcel

Ciudad de México.-El expresidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, David Penchyna desmintió al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), respecto a la acusaciones de sobornos presuntamente entregados entre legisladores y dijo que "no soborné ni fui sobornado por nadie" y aseguró que "Emilio Lozoya Austin está mitiendo para salvarse de la cárcel".

Asimismo, externo: "Y en esa ruta, dañar a todo aquel que se le haya cruzado políticamente en el camino", dijo el exsenador luego de conocer la filtración de la denuncia de hechos que se dieron en los medios de comunicación y redes sociales.

En una carta publicada la tarde de este jueves en Twitter, asegura que en las acusaciones hechas por el exintegrante del Gabinete del expresidente Peña Nieto se han diferido en nombre, imputaciones, lugares, montos, fechas e historias, pero destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha desconocido la autenticidad del documento, que lo lleva a considerar que es fidefigno y ha compartir su posición al respecto.

Penchyna niega "cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya Austin. Niego también que hubiera un soborno para apoyar la Reforma Energética. Como Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, fui el enlace con la oposición para negociar los términos legales de la Reforma, eso era mi trabajo. Mi labor fue política y legislativa".

David Penchyna, expresidente de la Comisión de Energía del Senado dijo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, busca dañar a todos sus enemigos políticos. | Reforma

Destaca que los mexicanos deben de conocer que "Emilio Lozoya Austin y yo tuvimos graves diferencias personales durante la discusión y la redacción final de la reforma energética. Entre otras, por su inexplicable insistencia para que los farmouts pudieran ejecutarse sin pasar por órganos colegiados (es decir, que su administración pudiera asociarse con empresas privadas sin pasar por la decisión del Consejo de Adminstración y órganos reguladores), un planteamiento al que yo me opuse tajantemente", agrega.

En el documento fechado este jueves 20 de agosto menciona que "desde ese momento y aprovechando su posición como Director de Pemex, buscó golpearme políticamente y mediáticamente, igual que hoy. Cualquiera que conozca su paso por Petróleos Mexicanos y el debate energético de esos años, lo sabe", argumenta Penchyna.

Entre sus señalamientos lanza un cuestionamiento: "Quién quiera creele a Emilio Lozoya Austin está en libertad de hacerlo. Yo sostengo que miente porque tiene incentivos para hacerlo, así de fácil".

Defiende la reforma energética

El senador sentenció que "no puedo deslindarme de una reforma en la que creo y en la que trabajé al límite de mi capacidad. No puedo cambiar mis convicciones, porque cambie el partido en el gobierno, y no voy a permitr que alguien como Emilio Lozoya Austin, resbale responsabilidades manchando mi nombre".

"Defendí y defiendo aún, que el nuevo marco jurídico en materia energética abre oportunidades para construir un México abierto, próspero y competitivo; marco jurídico que debe de distinguirse de la administración de Lozoya en Pemex", sostiene el expresidente de la Comisión de Energía involucrado en el escandálo de los sobornos y tráfico de influencias denunciado por el exdirector de Pemex.

Finalmente, Penchyna se pone a disposición de las autoridades para realizar las aclaraciones sobre este asunto, y se reserva por el momento cualquier acción legal sobre este asunto.

