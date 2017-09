De esta manera políticos muestran su apoyo a damnificados

México.- Tras la tragedia que el país está viviendo por el sismo del pasado 19 de septiembre, simpatizantes del PRI y PAN, sin importar el sufrimiento que miles de mexicanos viven, realizaron diversas publicaciones en sus cuentas oficiales en las redes sociales, mismas que ventilaban el momento en que compraban víveres o las visitas que hicieron a los municipios más afectados.

El portal de noticias SDPnoticas, señaló como la primer funcionaria a la secretaria general del PAN, Martha Erika Alonso, quien se dio el lujo de postear en redes sociales como twitter, una foto donde se le observa comprando en un supermercado y el pie de foto dice:

“Aquí comprando víveres para los damnificados de Izúcar de Matamoros que donaré junto con mi esposo Rafael Moreno Valle”.

Imagen Especial: @MarthaErikaA

A su vez el dirigente estatal del PRI, Charbel Jorge Estefan en compañía de los Diputados priistas del estado, recorrió los municipios de Atzala, Izúcar de Matamoros y Tepeojuma, que resultaron gravemente afectados por el terremoto del 19 de septiembre para “comprometer a destinar la ayuda que se sea necesaria desde el Congreso de la Unión”.

“Veo mucha tristeza, mucho sufrimiento, pero también veo mucho ánimo y convicción de que nos vamos a levantar, no es fácil enfrentar un momento tan grave donde se pierde a un ser querido o el patrimonio formado durante años, yo me comprometo, y lo voy a hacer, no habrá una casa que no se levante, una iglesia que no se reconstruya o una escuela que no esté de pie, vamos a hacer que la cosas se hagan y la gente se vaya recuperando”, escribió.

Ofrece @EstefanChidiac apoyo en la gestión de recursos para la mixteca, supervisó Atzala, Izúcar y Tepeojuma. pic.twitter.com/LJajnSprfI — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) 21 de septiembre de 2017

El líder municipal del PRI, José Chedraui Budib, junto a su familia se dirigió a Atzala y a Chiautla de Tapia, para entregar botellas de agua y de aceite; acompañado por la senadora Lucero Saldaña, la legisladora federal Xitlalic Ceja García y el diputado local Pablo Fernández del Campo.

En camino a Atzala y Chiautla de Tapia con la fam. Cada quien su granito de arena por favor, en camino @MaritzaMarinM pic.twitter.com/ZNKG2m7BWO — Pepe Chedraui (@pepechedraui) 20 de septiembre de 2017

Asimismo el ex marinista Javier López Zavala quien mostró una fotografía de un recorrido hecho en Atzala, municipio enclavado en la Mixteca en el que murieron 12 personas, en twitter público fotos de su recorrido el mismo día que lo realizó el gobernador Antonio Gali.

Solidario con mis hermanos poblanos de Atzala y del Edo. que fueron afectados por el sismo del día de ayer #PueblaEstaDePie pic.twitter.com/6g3BEF6xrr — Javier López Zavala (@JavierLZavala2) 20 de septiembre de 2017

Por último según dicha publicación que ventiló a los funcionarios, apareció el diputado local del Partido Verde, Juan Carlos Natale, publicó un video en el que aparece en el zócalo de Puebla, pidiendo apoyo para los afectados.

