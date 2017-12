De ganar, AMLO no vivirá en Los Pinos; "hay malas vibras"

México.- En su segundo día de precampaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus seguidores que la guerra sucia en su contra está por venir.

Les pidió no caer en provocaciones y darles la vuelta a éstas, porque son el producto del nerviosismo que existe en la competencia.

Aseveró:

“Arriba están muy nerviosos, preocupados, porque Morena está creciendo mucho en todo el país. Estamos arriba, lo saben los adversarios, por eso van a intensificar la guerra sucia”.

López Obrador expuso lo anterior luego de que en la explanada de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, se diera un conato de enfrentamiento entre simpatizantes del PRD y de Morena.

Ayer, en el Jardín Hidalgo de la Delegación Coyoacán, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la precandidata al Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un acto en la misma zona en que las autoridades de la demarcación realizaron una fiesta navideña.

En referencia a la Ley de Seguridad Interior, expuso que, de acuerdo a la Constitución Política, el Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero ello, advirtió, cambiará pronto, porque el Ejecutivo Federal no dará más órdenes a este sector.

“El próximo Presidente de México no va a dar ninguna orden para que el Ejército, ni la Marina ni ninguna fuerza militar o policiaca reprima al pueblo, por eso, estén tranquilos”.

El documental.

Señalo:

Cómo en campañas anteriores, López Obrador dijo que no vivirá en Los Pinos, de llegar a la Presidencia de la República.

La residencia, afirmó, se convertirá en un centro nacional para el desarrollo de arte y cultura.

“Ahí hay mala vibras, va a quedar embrujado ese espacio. Los Pinos se van a integrar a toda esa zona de Chapultepec, un área publica, un gran centro para el desarrollo de las artes”, dijo.

Aunado a ello, el tabasqueño defendió que llamar pirrurris a sus contrincantes no es discriminar.

“Les molesta mucho cuando les digo pirruris, que están blancos porque no se asolean. No es discriminación, es que no visitan los pueblos, ya no les voy a decir pirruris, niños fresas, buenos para nada, pero además es una burla, hacen hasta las campañas en aviones privados, en helicóptero”, dijo.

Por la noche, asistió a la presentación del documental que le produjo Epigmenio Ibarra, titulado Este soy.

La presentación se llevó a cabo en el Centro Cultural Telmex, en la capital del país.

Acompañado de su esposa Beatriz, dijo que se trata simplemente de mostrase cómo es él en realidad.