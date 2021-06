De la noche a la mañana, el PES, partido conservador, se "hace" pro LGBT+ y aborto

México.- ¿Hackeo o el enojo de los community managers que no recibieron su pago? El día de hoy, usuarios de Twitter hicieron tendencia al Partido Encuentro Solidario (PES), el cual ha dejado en claro que no comulga con la ideología de izquierda, puesto que una y otra vez ha demostrado que no está a favor de la despenalización del aborto ni de los matrimonios entre dos personas del mismo sexo.

Sin embargo, tras aprobarse el denominado matrimonio igualitario en el estado de Baja California, un día después de que los legisladores del Congreso de Sinaloa también avalaron las reformas al Código Familiar de la entidad, permitiendo con ello que la figura conyugal no sea única y exclusivamente de una unión civil entre hombre y mujer, la cuenta oficial de Twitter del PES sufrió algunas curiosas modificaciones.

De la noche a la mañana, o más bien al medio día, la plataforma de la fuerza política abiertamente conservadora se convirtió en todo lo contrario a lo que ha profesado durante sus pocos años de constituirse como partido político nacional registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Comenzó por festejar la validación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Sinaloa y Baja California con la famosa frase usada por el colectivo LGBT+ "amor es amor", para luego ironizar con una de las frases más famosas en el mundo de la diversidad sexual "estamos perdidas", comentario realizado por dos mujeres transgeneros en un video que se hizo viral hace años.

Siguiendo con el "liberalismo", la cuenta del PES también recordó una de las frases, también tomada de un video, que los colectivos a favor de la despenalización del aborto han utilizado para burlarse de las creencias de los que están en contra de la interrupción legal del embarazo. La muy reconocida "aiñ, mi piernita" también hizo acto de presencia en la plataforma virtual del PES.

Llevando el asunto a otros niveles, quien está detrás de la cuenta del partido político de derecha tuvo a bien cambiar los colores del logo de la fuerza partidista por los de la bandera LGBT+, colocando la nueva imagen del "mes del orgullo" como foto de perfil y acompañando la publicación abogando por que los derechos sean para todas las personas.

Cabe mencionar que, por segunda ocasión, el PES perdió su registro como partido político nacional, al igual que Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM), esto después de no haber logrado al menos el 3% de la votación.

