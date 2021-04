De las aulas a la política. “Mi mayor éxito es haber sido profesor de primaria”: Víctor Manuel Castro

Baja California Sur.- El 6 de junio próximo, Víctor Manuel Castro Cosío buscará bajo el cobijo de Morena ganar las elecciones para gobernar su estado natal: Baja California Sur. Y una de sus principales tareas será apoyar a los jóvenes y contribuir a mejorar la calidad de la educación, ya que, con añoranza reconoció, su mayor éxito hasta ahora ha sido el ser profesor de primaria, profesión que eligió estudiar, aunque fue para lo que sus padres pudieron apoyarlo económicamente, pues ser abogado resultaba costoso.

“Haber sido profesor de sexto año. Fui seis años maestro de sexto y eso me ha llenado de alegría siempre por el trato con las niñas, con los niños, que es excepcional, el motivo principal de cuando decidí participar como profesor. Yo, la verdad, voy a ser honesto como siempre he tratado de ser, quería ser abogado, no quería ser profesor, pero no, no alcanzaba para más y entonces cuando de pronto llego a las escuelas y ese bullicio, esa alegría que no se me va a borrar nunca, me jaló y me ha llenado de vida”, contó.

Por otro lado, entre sus más grandes fracasos, el candidato aceptó tener varios en su vida, aunque uno que sobresale es no haber podido transmitir su mensaje sobre tener principios, dejar de lado la ambición y tener respeto a sus convicciones a sus compañeros.

“Son varios, en términos reales este el primero, el no haber podido, a veces, coincidir o hacer que a veces mis compañeros de partido entiendan la importancia de los principios de las comisiones y dejar de lado la ambición, creo que he fracasado en transmitirles esa fortaleza que viene de lejos en el sentido de que uno debe de apreciar el respeto a sus convicciones, a sus principios y que no nos vale la ambición electoral, financiera ni nada de eso, y a veces no he podido transmitirles eso”.

Comparte el tiempo con sus nietos

Dentro de los pasatiempos favoritos del morenista está el de la convivencia familiar, en especial el pasar tiempo con sus cuatro nietos.

“Es agradable, tengo uno que acaba de cumplir 15 años y paso el mayor tiempo que puedo con ellos, me divierto mucho. Tengo cuatro nietos, dos en la Ciudad de México, muy pequeñitos todavía, chilangos de pura cepa, y acá en La Paz, a uno de 15 y una nieta, es el tesoro ahí de todos”, compartió. De ahí que el exdocente mencionara ser un hombre de familia, pues es el legado de sus padres.

“Sí, quise mucho el ambiente de mis padres, un ambiente muy humilde, muy unido hasta la fecha y pues con mi familia, pues todos saben que están por encima de todo, de todo”, compartió.

No es un hombre con temores

Finalmente, al preguntarle si tiene algún miedo, Víctor Manuel Castro respondió que no, que es un hombre que no vive con miedo aunque siempre ha ido a contracorriente.

“Soy un hombre muy sencillo, no tengo complicaciones, no tengo deudas, no tedngo ni bienes mal habidos, entonces, no, no tengo ningún miedo, soy un hombre con mucha alegría, con un entusiasmo que también considero es parte de mis fortalezas, lo digo con la verdad, quien me conoce sabe que soy una persona muy alegre, no le tengo miedo a nada, ya le he batallado mucho y he andado en muchas partes donde, pues no lo digo aquí porque políticamente no es conveniente, pero he pasado desde chamaco muchas dificultades”, compartió.