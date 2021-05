"De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas"; Samuel García contesta a FGR

Ciudad de México.- Esta noche la Fiscalía General de la República (FGR), informó que había iniciado una investigación en contra del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano por las diversas denuncias ciudadanas por delitos electorales.

Tras ello, Samuel García respondió a los señalamientos e indicó que atenderá cualquier tema en el que se le requiera ya que de lo único que es culpable es de "ir arriba en las encuestas".

"El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas"

Samuel García responde a la FGR

Así mismo sostuvo que su postura sería la misma desde que comenzaron los ataques a diestra y siniestra.

"Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General del República, atreves de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra".

Aseguró que la única razón por la que se iniciaba una investigación en contra de él y su familia era por que "va a ganar la gubernatura de Nuevo León".

Al igual que Samuel García, el candidato Adrián de la Garza de la coalición "Va Fuerte Nuevo León" también fue notificado sobre la investigación que hay en su contra por delitos electorales.

Sin embargo, Adrián de la Garza no se ha pronunciado al respecto del comunicado de la FGR, por lo que se cree que se espera emita su postura en las próximas horas.