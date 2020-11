De no actuar contra el outsorcing seríamos cómplices: Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador señaló que es un deber de su gobierno actuar en defensa de los trabajadores, al saber de las injusticias que realiza el outsorcing (subcontratación) en México, por ello señaló que de no estar actuando en contra de ello, se volverían complices.

El pasado 12 de noviembre se presentó en la conferencia matutina, la Reforma en materia de subcontratación, la cual fue explicada por Luisa María Alcalde Luján.

La "subcontratación" en la actual Ley Federal del Trabajo está denominada de la siguiente manera:

En el artículo 15-A de los Principios Generales, se expone que "el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas".

Por otra parte, se informa que la subcontratación debe cumplir con las siguientes condiciones: "No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que hoy tendría una reunión con grandes empresarios de México para tratar el tema del outsorcing y su regulación con la Reforma en materia de subcontratación.

"El proposito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en que condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación, en actividades que lo requieran" declaró el presidente de la República.

Asímismo, informó que la Reforma en materia de subcontratación tiene como objetivo no permitir el outsorcing en las relaciones de trabajador-patrón o empresas-trabajadores, para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores.

"Por eso el fenómeno este, raro, de que en diciembre cuando se tiene que entregar a los trabajadores aguinaldo, cuando se le tiene que dar, en algunos casos, reparto de utilidades, se les despide para volver a contratares a los trabajadores en enero o febrero" informó Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que la reforma que permitía la subcontratación fue elaborada durante el periodo neoliberal, que en ocasiones anteriores a catalogado al periodo durante los gobierno de Carlos Salinas de Gortarí, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (1988-2018).

López Obrador afirmó que aún se encontraban realizando observaciones a la iniciativa de Reforma en materia de subcontratación.

"Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades (...) porque van en contra de los trabajadores. Además, como autoridad darnos cuenta de que están utilizando estas maniobras, si no actuamos, pues nos convertimos en complices, eso no lo podemos hacer en ningún caso" dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, presidente de México sobre la regulación que se busca hacer del outsorcing en el país.

Sobre los cuestionamientos y argumentos que han surgido donde se señala que con la regulación del outsorcing en México se van a perder empleos, López Obrador se preguntó el motivo para seguir promoviendo empleos mal pagados y que no cuentan con las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo.

"Se dice, es que se van a perder empleos, pues para que vamos a estar promoviendo empleos mal pagados, es una vergüenza que los salarios en Guatemala, en Belice, en Hondura, en El Salvador, sea más elevado que en México, es una vergüenza que esté más elevado el salario en China que en nuestro país, hace 20 años no era así" declaró el presidente de la República.

Finalmente, recordó que en un periodo de 15 años, la cantidad de subcontrataciones se cuadruplicó, pues de las un millón 002 mil 697 subcontrataciones que había en el 2003, para el 2018 ya eran 4 millones 500 mil, siendo esta última una cifra estimada.